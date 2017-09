Denuncian presunto violador que vive en Salvador María

Una mujer, Emilse Pesoa, hizo pública una denuncia en Facebook, en la cual manifiesta que su padrastro la violó.

Este es el texto que está publicado en la red social:

“Este es el hijo de mil puta que me arruino la vida.

Me violo cuando era chiquita y sigue libre.

Nunca jamas puse nada de el y se que muchos saben lo que me paso.. jamas puse nada en internet por que queria olvidar de esa horrible situacion y tratar de vivir una vida normal.

Pero ahora resulta que te llevas a vivir a mi hermano con vod y nadie te dice nada?

Esto no lo voy a permitir basura no le vas a arruinar la vida a mi hermano! Esto se va a a terminar

Hijo de re mil puta te mereces mucho mas de lo que me hiciste a mi..CARLOS ALBERTO A……. VIOLADOR!!! Ayuden a difundir porfavor! Vive en lobos!

Gracias”.

En la imagen, la publicación de la denunciante.-

No publicamos la foto del denunciado, ni su apellido, debido a que la justicia aún no habria recibido la denuncia.-



