DESDE ANOCHE HAY NIEBLA EN ROQUE PÉREZ

Desde las 20:45 horas de la noche de ayer miércoles, que hay niebla en Roque Pérez. La visibilidad esta mañana es de apenas 200 metros, por lo que le recomendamos que no salga a la ruta si no es muy necesario y si lo hace, que extreme las precauciones. Recuerde encender las luces rompe niebla si las tuviera su vehículo y no transitar con las balizas encendidas, ya que eso genera confusión en los demás conductores.

12 grados es la temperatura actual y hay 11 grados de sensación térmica. La máxima pronosticada para hoy es de 14 grados. El viento es del OSO de 11 KM/H y el porcentaje de humedad es del 99%.

Llovizna además a esta hora en la ciudad y se estima que lloverá más fuerte y hasta las 17 horas.-



