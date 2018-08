Después del Spinner ahora todos los chicos locos por el Slime. Cuidado con los slimes caseros que pueden ser tóxicos

El slime es una masa viscosa con la que los chicos jugegan. De hecho, pueden pasar horas entreteniéndose estirando y amasando este curioso compuesto. Hay furor por este juguete que se vende en jugueterías y no es tóxico, pero hay quienes decidieron fabricarlo en forma casera y allí hay que tener precaución de no usar componentes peligrosos como el jabón de lavar la ropa o el bórax para su fabricación, ya que se han comprobado reacciones alérgicas en manos y piel.

Este nuevo “moco viscoso” ha generarado comunidades virtuales de fanáticos que compiten por subir a Youtube (o grupos específicos de WhatsApp o a cuentas de Instagram dedicadas) los mejores tutoriales y las variantes más creativas de la fabricación del slime.

Dice La Nación: “Hay mucho de química y física en este entretenimiento y aunque no todos los chicos -ni los adultos que los acompañan- que fabrican slime casero saben cómo funciona, lo cierto es que el compuesto resultante de mezclar ingredientes tan diversos como un pegamento escolar con líquido para lentes de contacto o hasta espuma de afeitar, ya se convirtió en un objeto de culto. Y, la verdad, es que también es un divertido pasatiempo para compartir entre grandes y pequeños.”

De todos modos, si usted puede, recomendamos desde RPEREZNETONLINE.COM.AR que seria mejor comprarlo y no intentar hacerlo, ya que no es tan facil y si se usan varios componentes y luego hay que tirarlos porque no sale ni parecido, seguramente se gaste más que habiendo comprado uno con la seguridad de que no es tóxico. La salud de los chicos se debe tener en cuenta.-

