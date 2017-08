Detuvieron al chofer de un micro escolar que chocó borracho

Un hombre de 42 años que manejaba un transporte escolar con cinco veces más de alcohol en sangre que lo permitido fue detenido por la Policía de la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata, luego de haber colisionado con un micro de larga distancia. El hombre no sólo estaba alcoholizado, sino que carecía de registro y seguro automotor.

El hecho ocurrió este jueves por la madrugada en calle Rivadavia y Tres arroyos de la localidad balnearia, donde los uniformados concurrieron por un choque entre dos colectivos donde no había heridos y los daños eran menores pero que, tras realizar el correspondiente test de alcoholemia, a uno de los conductores, arrojó un resultado de 2.25 g/l de alcohol en sangre, superando en cinco veces el número permitido (0,5 g/l).

En consecuencia, la Policía procedió a detener al hombre que no poseía documentación alguna y, asimismo, a incautar el transporte escolar en el que circulaba. Por su parte, el conductor del micro de larga distancia no presentó irregularidades.

Interviene en la causa la UFI en turno del Departamento Judicial Mar del Plata M1-



