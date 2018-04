DIJERON QUE ESTARÍAN TODAS LAS VOCES, PERO CENSURAN HASTA LA LETRA “K” EN UN PROGRAMA DEL 13 Y EN LA APP DE CELULARES

El gobierno actual de Mauricio Macri dijo que iba a permitir todas las voces, pero no le bastó con echar a decenas de trabajadores estatales, no le bastó con ir a la carga contra el grupo Índalo y echar a periodistas de C5N, porque todo lo que se oponga al oficialismo es censurado. Pero el colmo ocurre en un programa llamado PASAPALABRA que se emite por Canal 13 en donde en el Abecedario han eliminado la letra “K”, al igual que en la aplicación para jugar con los celulares del mismo nombre, donde tampoco aparece la letra “K”. Consultamos a algunos de Cambiemos y nos dijeron que era porque no había muchas palabras con “K”, sin embargo acá abajo le ponemos 100 ejemplos que empiezan con K o contienen la letra K y que podría usarse tanto en el programa como en la aplicación, pero sin embargo ellos prefieren eliminarla, como si la gente se olvidara del Kirchnerismo porque no ven la K.

Aquí las palabras:

kabuki (teatro japonés).

kafkiano (relativo al escritor Franz Kafka).

káiser (emperador alemán).

kaki (color usado por los militares).

kalmuko (gentilicio pueblo de Mongolia).

kamikaze (piloto suicida japonés).

kan (príncipe asiático).

kanjobal (gentilicio pueblo maya de Guatemala).

kantiano (relativo al filósofo Immanuel Kant).

kappa (décima letra del alfabeto griego)

karaoke (equipo musical para interpretar canciones).

kárate (arte marcial).

karma (energía espiritual).

katiuska (bota impermeable).

kayak (canoa esquimal).

kebab (comida).

kéfir (leche fermentada).

kelvin (unidad de medida para temperatura).

kendo (arte marcial).

keniano (gentilicio para Kenia).

kermes (insecto).

keroseno (combustible).

kétchup (salsa de tomate).

kibutz (colonia agrícula).

kiko (maíz tostado).

kílim (alfombra oriental)

kilobyte (unidad de medida en informática).

kilogramo (unidad de medida para masa).

kilómetro (unidad de medida para longitud).

kilotón (unidad de medida de energía).

kilovatio (unidad de medida de potencia eléctrica).

kimono (prenda de vestir para artes marciales).

kínder (jardín de infancia).

kion (jengibre).

kiosko (establecimiento comercial pequeño).

kirguís (gentilicio para Kirguistán).

kit (conjunto de utensilios).

kiwi (fruto comestible).

klingon (raza de humanoides en la serie Star Trek).

koala (animal marsupial).

kopek (moneda rusa).

kremlin (recinto amurallado ruso).

kriptón (elemento químico).

kung-fu (arte marcial).

kurdo (gentilicio para Kurdistán).

kuwaití (gentilicio para Kuwait).

afrikáans (lengua sudafricana).

aikido (arte marcial).

anorak (prenda de abrigo).

askenazí (judío originario de Europa oriental).

aurresku (danza tradicional vasca).

backgammon (juego de mesa).

bikini (prenda de baño).

breakdance (baile norteamericano).

bróker (agente de bolsa).

búnker (refugio subterráneo).

cuákero (individuo perteneciente a doctrina religiosa unitaria).

cuark (partícula elemental en física).

eureka (interjección atribuida a Arquímedes).

euskera (lengua vasca).

friki (aficionado avanzado).

haiku (poema japonés).

hockey (deporte).

ikastola (escuela donde se enseña el euskera).

ikurriña (bandera oficial del País Vasco).

lendakari (jefe del gobierno vasco).

mikado (título de emperador en Japón).

nobuk (piel curtida).

okapi (mamífero rumiante).

pakistaní (gentilicio para Pakintán).

páprika (pimentón).

parka (prenda de abrigo).

perestroika (cambio político aperturista soviético).

punk (corriente musical).

punki (tribu urbana).

quekchí (gentilicio pueblo amerindio).

ranking (clasificación para establecer criterios de valoración).

rock (corriente musical).

sake (bebida japonesa).

sigatoka (enfermedad del plátano).

stock (existencias de mercancías).

taekwondo (arte marcial).

tanka (pintura budista).

troika (equipo político en Rusia).

trotskista (partidario del trotskismo).

ukelele (instrumento musical).

valkiria (divinidad de la mitología escandinava).

vikingo (antiguo habitante escandinavo).

vodka (aguardiente).

volapuk (idioma).

whiskería (establecimiento donde se sirve güisqui).

yak (bóvido asiático).-

Me gusta: Me gusta Cargando...