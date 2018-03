Docentes de Roque Pérez, por favor informen en qué escuelas y cursos o grados habrá clases lunes y martes

A pesar de que los gremios docentes bonaerenses decidieron ir al paro el lunes 5 y el martes 6 de marzo, aún en nuestras escuelas y jardines no han informado si los docentes adhieren al paro o no.

Sabemos que hay algunos docentes que van a ir a trabajar igual, a pesar de que sus gremios dispusieron hacer paro.

Estos docentes a pesar de no plegarse al paro, después aceptan los beneficios que obtienen los docentes que si hicieron paro.

Esto pasa no solo con los docentes, pasa en varios trabajos.

Y a esta hora aún en Roque Pérez no se sabe en qué escuelas y cursos habrá clases lunes y martes.-



Me gusta: Me gusta Cargando...