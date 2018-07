EL CASO DE LOS APORTANTES TRUCHOS DE ROQUE PÉREZ LLEGÓ A C5N

Se trata, tal como lo informamos en notas anteriores de RPEREZNETONLINE.COM.AR, de toda la lista del 2015 que postulaba por CAMBIEMOS a Daniel Montoya como pre candidato a intendente, los concejales, concejales suplentes, consejeros escolares y consejeros suplentes, en total 15 personas que figuran aportando a la campaña de Cambiemos en ese 2015 y de los cuales, ninguno de los 15 pusieron un peso.

Por tal motivo, no solo llegó a Roque Pérez un equipo del programa ADN conducido por Tomás Mendéz, el cual reporteñó a Montoya, sino que este miércoles 25, el propio Gustavo Sylvestre, recibió en los estudios de C5N en su programa Minuto Uno, a Montoya, para hablar del tema.

Daniel Montoya, en diálogo con Gustavo Sylvestre expresó que. “Me entero que aparezco como aportante por una periodista local. Yo la noticia la veía en los noticieros, y pensaba esto no puede ser”.

Además manifestó que: “Figuraba (figuro) como aportante con $50.000, pero yo no había aportado nada. Y toda la lista que me acompañó también, con aportes que van desde los $12.000 a los $37.000. Lo verificamos, así era y la verdad es que fue un baldazo de agua fría porque jamás hicimos ese aporte. Quedamos sorprendidos y toda la comunidad de Roque Pérez también”, aseguró.

El ex dirigente oficialista adelantó que participará de una denuncia judicial colectiva sobre el caso, causa que ya investiga la Justicia Federal y que está a cargo del magistrado Sebastián Casanello.

Cabe destacar que Montoya fue quien llevó a la actual gobernadora María Eugenia Vidal a Roque Pérez por primera vez, y se mostró muy dolido por ese tema, expresó que :”la traje a mi pueblo, le presenté a mi gente, la llevé a mi casa y me hacen esto”.

Por su parte, desde una solicitada firmada por el diputado Barragán y el Pro de Roque Pérez, se intentó minimizar el tema y desprestigiar a Montoya, que en este caso es la víctima, víctima de una posible estafa que hasta la propia Margarita Stolbizer ha denunciado.

Parece que algunos aún no han tomado conciencia de que estamos ante un caso muy grave y que deberá seguir hasta las últimas consecuencias. No se entiende cómo desde Cambiemos de Roque Pérez, en lugar de tratar de ir contra Montoya, no se manifiestan en contra de estas cosas oscuras de la política y de esa manera se despegan de algo que “ellos” no han hecho, porque descalificando a la víctima (a una porque aquí son 15 y son cientos a nivel provincial), no se gana nada y sea del partido político que sea, este tipo de cosas no hay que avalarlas de ninguna manera si pretendemos que la gente crea en nosotros.-

