El detenido por el crimen de Anahí se declaró inocente y planteó su coartada

Marcos Esteban Bazán, el único detenido por el crimen de Anahí Benítez, la adolescente de 16 años hallada el viernes pasado enterrada en una reserva natural de Lomas de Zamora, se declaró este martes inocente ante la justicia, dijo que no conocía a la víctima y aportó una lista de testigos que abonan su coartada.

Mientras que el ex profesor de Matemáticas de la joven, Francisco Leonardo Agostino (44), también aseguró no tener vinculación alguna con el crimen, tras lo cual fue liberado por falta de pruebas, aunque seguirá bajo investigación.

Por su parte, Bazán (34), asistido por el abogado particular Lucio de la Rosa, prestó declaración indagatoria este martes por la tarde, también se declaró inocente y dijo que no conocía a la víctima.

El sospechoso aportó una lista de testigos para apoyar su coartada y explicó que su vivienda no tiene ningún perímetro ni medida de seguridad que impida el acceso de cualquier persona que transite por la reserva.

De acuerdo a los voceros, Bazán aclaró que tiene unos perros sueltos que pudieron haber llevado al interior de su casilla elementos encontrados en el lugar del hallazgo del cadáver. También precisó que los cabellos y la ropa femenina que se hallaron en el interior de la vivienda eran de su novia y que las manchas de sangre también podían ser de ella.

Las fuentes consultadas señalaron que antes de declarar, el juez de Garantías Monelos había convertido la aprehensión de Bazán en detención formal, por lo que la Justicia cuenta a partir de este martes con 15 días, prorrogables por otros 15, para resolver la situación procesal del acusado.

Durante la indagatoria, que se prolongó hasta la noche, se acercaron hasta los tribunales de Lomas de Zamora un grupo de amigos de Bazán que aseguró que éste es “inocente” y “una buena persona”. También estuvo presente Florencia, la novia del sospechoso, quien dijo que la acusación es “todo mentira”, que ella estuvo con él todos los días desde la desaparición de la adolescente y que el sábado 29 de julio -cuando la víctima fue vista con vida por última vez- su pareja vio a una persona sospechosa esconderse en la reserva pero que no sabe quién es. m1.-



