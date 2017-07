El ex gobernador Solá dijo: “Cristina debería decir gracias Macri por meter tanto la pata”

Maximiliano Oscar Sciaini 1er. pre candidato a concejal por el frente 1 País, recibió la visita del ex gobernador Felipe Solá en su bunker de Roque Pérez. El ingeniero Solá al ser consultado acerca de el gobierno actual y la crisis, expresó: “para mí hay una ideología equivocada, basada también en un error de diagnóstico y un no conocimiento pleno del entramado social y político de la Argentina”.

Cuando un representante de los medios de prensa le preguntó por qué estaba posicionada tan bien en algunas consultoras la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Solá le respondió: “se lo debemos todos a Macri. Macri lo hizo. Cristina debería decir gracias Macri por meter tanto la pata, gobernar tan mal y prometer tanto y hacer tan poco. No tener un presente que pueda demostrar casi ningún éxito. Una gestión muy lejana a la que se esperaba. En promesas incumplidas, que genera entonces en los argentinos, sobretodo en los más humildes, me parece a mí, el recuerdo de una época en la que pudieron consumir más, pudieron llegar a fin de mes o tuvieron más changas, más trabajo informal”.

También lo atribuyó a las decenas de denuncias de corrupción que existen de ex funcionarios, funcionarios actuales, jueces, fiscales, empresarios, sindicalistas etc. y que la gente ya está confundida, porque todos los días salen denuncias y denuncias y llega el momento en que alguien que está pensando en cómo ganar el pan de cada día, de manera cotidiana, en la lucha por la vida todos los días, esas cosas ya lo confunden y piensa o supone que son todos bastante chorros, bueno, yo quiero volver a poder comer. o poder blanquear mi casa con cal, o que mis chicos no tengan los problemas que tiene, etc. “O sea si usted ataca el bolsillo de la gente, la gente es otra, no somos los mismos, no somos los mismos si nos ponen contra la pared”, manifestó Solá.-

Estas palabras las podrá escuchar y corroborar mirando el video que hay en esta misma página, de la visita del ex gobernador a Roque Pérez.-

www.rpereznet.com.ar

Me gusta: Me gusta Cargando...