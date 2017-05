El Intendente Gasparini recibió a “Chicho” Serna

El Intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini, recibió en su despacho al ex futbolista Mauricio “Chicho” Serna. Lo hizo acompañado del presidente del Club Alumni de Roque Pérez, Gustavo Sbocci y el gerente de Banco Provincia sucursal Roque Pérez Walter Amato y el promotor de los partidos Sebastián Guilloni.

En horas de la mañana de este jueves 4 de mayo, la gloria boquense y el jefe comunal, brindaron una conferencia de prensa para informar acerca de 3 importantes partidos de fútbol que se llevarán a cabo en la cancha de Alumni de Roque Pérez. El primero de ellos será el sábado 13 de mayo a las 18 horas entre las glorias de Boca Vs. el Seleccionado de Roque Pérez; el segundo partido (fecha a definir) será entre las glorias de River Vs. el Seleccionado de Roque Pérez y el tercer partido (fecha a definir), será entre Boca y River.

Serna tras las conferencia de prensa, se quedó dialogando con el Intendente Gasparini y los presentes, contando varias de sus anécdotas futbolisticas y posando para las fotos que muchos le solicitaron.

Cabe destacar que las entradas para el primer partido tienen un valor de $150 y con ello se ayuda al Club Alumni

para varios de sus proyectos en marcha, uno de ellos, es hacer un merendero para chicos.-

Prensa Municipalidad de Roque Pérez.-



