El intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini, junto al director de producción se reunieron con la Comisión de Emergencia Agropecuaria y se conformó la siguiente Acta,

Comisión de Emergencia Agropecuaria

Acta Nº: 2/18.-

El Intendente Juan Carlos Gasparini, junto al director de producción Lic. Eduardo Mariani, convocó a la Comisión de Emergencia Agropecuaria por sequía, para realizar la evaluación conjunta de las solicitudes recibidas por la oficina de Producción.

Presidió el encuentro el Intendente Juan Carlos Gasparini, y estuvieron presentes el vice presidente de la Sociedad Rural local, Domingo Mangas, el secretario de esa institución, Ing. Guillermo Maggi, el gerente del Banco de la provincia de Buenos Aires, Cr. Nicolás Pastorini, el representante de Agricultura Familiar Regional, dependiente del ministerio de agroindustria de la Nación, Méd. Vet. Alejandro Germán Tomás, Gabriela Gherbi y el Lic. Eduardo Mariani de la dirección de producción. Estuvieron ausentes el representante local de defensa civil, Iván Racero y la representante local del SENASA, Laura Mc Cormack, el referente de los pequeños productores agropecuarios Rubén Alberto Ruzzi, la gerente del Banco de la Nación Argentina en Roque Pérez, Erica Kilian, y el representante del INTA regional Lic. Miguel Casartelli.

Mariani solicitó a Gabriela Gherbi, responsable administrativa del registro, que expusiera cada caso considerando la ubicación del campo y el grado de afectación declarado. Seguidamente, se evaluaron los 15 (quince) casos presentados. Al respecto, tanto Domingo Mangas como Guillermo Maggi, vicepresidente y secretario de la Sociedad Rural local, expresaron que los productores agropecuarios están un poco desalentados para presentar la documentación y solicitar la emergencia, debido a que el año pasado se hizo el esfuerzo, pero no se firmó el decreto de emergencia agropecuaria por inundación. Manifestaron que las pérdidas por esta sequía fueron importantes en la soja de segunda, no solo por su bajo rinde por hectárea, sino por las lluvias de mayo que pospusieron la cosecha, con la consiguiente afectación del grano. Destacaron que la suba del precio de tonelada de soja no compensó las pérdidas de la cosecha pasada, y afectó a los arrendatarios que se ven perjudicados para pagar los alquileres y afrontar la próxima cosecha, ya que se toma como valor de referencia para fijar su valor por hectárea con los propietarios.

Mariani expresó que los pequeños productores agropecuarios, especialmente dedicados a la cría y engorde intensivo de cerdos y pollos, se han visto seriamente perjudicados, debido a la devaluación de la moneda y la reciente suba del dólar, que impactó directamente en el costo de los principales insumos. La suba del precio de la soja y el maíz ha incrementado fuertemente el precio de los alimentos balanceados, aspecto que incide en los costos de conversión en kilos de carne. En este sentido, ejemplificó con tres casos de productores porcinos locales, que decidieron el cierre de sus establecimientos de 80, 50 y 30 madres, con la venta de todos sus animales. Destacó a Ruben Ruzzi referente de los pequeños productores y miembro de ésta Comisión, que ha decidido liquidar su plantel de cerdos porque la relación entre el costo de producción y el precio de venta representa pérdidas imposibles de sostener en el tiempo.

Del mismo modo, se coincidió que esta situación impactó también en la producción avícola y en la agroindustria del sector, con la caída de la cantidad de pollos disponibles para faena. No se puede soslayar el impacto de la sequía y el aumento del precio de la soja y del maíz en la actual crisis del sector avícola que se evidencia en la firma ECOAVE S.A. – UNION FOOD S.A. (CRIAVE) Aunque por razones que pueden ser de variado origen, esta empresa local que constituye una integración vertical de la actividad, está en convocatoria de acreedores, adeuda a los productores granjeros más de tres crianzas, hasta el día de hoy mantiene sin actividad la planta de Alimentos Balanceados, con más de 40 empleados parados, y ha entregado la planta de faena a terceros con un 50% menos de pollos faenados por día, con la consecuente afectación de más de 600 empleados, a quienes les adeudan más de un mes de sueldo.

Se concluyó que la sequía del período enero-abril 2018, ha sido pareja e impactó en todo el distrito. El Méd.Vet. Alejandro Germán Tomás expresó la importancia de la emergencia agropecuaria, para que los productores puedan acceder a créditos que les permitan salir de la actual situación e iniciar el nuevo ciclo. Al respecto, el Cr. Nicolas Pastorini recordó las líneas de crédito disponibles del Banco de la Provincia, y solicitó el listado de productores en emergencia agropecuaria para hacerles llegar su propuesta. Luego de un breve intercambio, todos los presentes acuerdan aprobar los casos presentados, que la Dirección de Producción registrará en el sistema y remitirá al Ministerio de Agroindustria. Sin más temas que tratar se da por terminada la reunión y firman la presente acta.-

