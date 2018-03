El PJ Bonaerense realizó un Congreso donde se sumó gente de Massa

Hugo Moyano llegó en los últimos minutos, Sergio Massa mandó una carta, el diputado Felipe Solá fue nombrado congresal nacional y el intendente de Tigre, Julio Zamora, secretario general del Congreso partidario. Esos fueron los puntos salientes que, sobre el final, apuntalaron el mensaje de unidad peronista que el Congreso del PJ bonaerense intentó transmitir esta tarde desde Hurlingham.

La otra arista destacada pasó por el plano institucional: el partido incluyó la paridad de género en toda su estructura de autoridades, con lo que las mujeres ocuparán la mitad de los cargos de relevancia del PJ bonaerense y de cada una de sus unidades seccionales y distritales.

Congreso del PJ bonaerense con el objetivo de elegir los miembros que conducirán el órgano partidari 6:3

Hasta que se conocieron esas novedades, el Congreso que se celebró en el Club Tesei de Hurlingham se pareció bastante a otros eventos del PJ provincial de los últimos años: abrazos y risas entre los “compañeros” que se reencontraban después de tiempo pero caras largas a la hora de hablar del presente y futuro del peronismo.

Ese malestar se profundizó por la demora en el arranque. El Congreso estaba citado desde las 9, pero comenzó recién a las 13. ¿Por qué? Porque las conversaciones sobre la letra fina de algunos cambios y, sobre todo, la definición de nombres de algunos cargos partidarios, se estiraron más de lo esperado.

Esas definiciones se tejieron hasta último minuto en el edificio municipal del anfitrión, Juan Zabaleta, mientras los 755 congresales acreditados protestaban por el calor bajo el tinglado de chapa del Club Tesei. En más de una oportunidad, la impaciencia se transformó en silbidos.

A las 13.10, Zabaleta tomó la palabra para recordar las gestiones de Antonio Cafiero , Eduardo Duhalde , Felipe Solá y Néstor Kirchner , mención esta que levantó la primera ovación del Congreso. Marisa Fassi, intendenta de Cañuelas y vicepresidenta del PJ, trajo el nombre de Cristina Kirchner . Nadie aludió a Daniel Scioli ni a Carlos Ruckauf.

“¡Oligarcas, el peronismo se empezó a hermanar!”

La segunda perla de la jornada llegó con el copioso intercambio de elogios entre el nuevo presidente del PJ bonaerense, el intendente de Merlo Gustavo Menéndez, y su antecesor, el diputado Fernando Espinoza , que chocaron durante meses por el control del partido. Lo mismo hizo Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y quien reemplazará a Menéndez en la jefatura partidaria en 2019.

“Todos preguntan si estamos peleados. Fernando, somos hermanos”, le dedicó, casi entre susurros, Menéndez a Espinoza. Fue el preámbulo para una arenga del merlense: “¡El peronismo está hermanado! ¡Ojo, oligarcas! ¡El peronismo se empezó a abrazar!”.

Menéndez no se detuvo ahí. “Nuestro único límite es el Gobierno. Si cayó Napoleón, si cayó el Imperio Romano, cómo no se van a caer estos tipos que no saben gobernar”, dijo sobre Cambiemos , para apuntar a los peronistas que lo escuchaban: “Ustedes son los apóstoles. La Iglesia tenía 12 y flor de quilombo armó. Ustedes son muchos más”.

Espinoza devolvió los gestos, exigió que termine la “persecución política” contra Cristina Kirchner y, también, clamó por la unidad. “Perón y Evita nos dirían unidad, unidad, unidad. Con todos adentro y ninguno afuera”.

Para entonces, el camionero Hugo Moyano ya estaba en primera fila junto a sus hijos Pablo y Facundo, que estaba desde el comienzo. Se sentaron cerca de Felipe Solá, que fue designado primero congresal nacional del PJ provincial. Zamora, intendente de Tigre, estaba en el escenario, junto al resto de las autoridades del partido.

Otros massistas que se dejaron ver en Hurlingham fueron Santiago Aparicio, presidente del Concejo Deliberante de San Fernando y cuñado del intendente, Luis Andreotti. También el diputado nacional Carlos Selva. Pablo Garate, diputado provincial, fue designado en la secretaría de acción legislativa del partido.

El perdón a los que se fueron

Para abrirles las puertas, el Congreso votó ayer una modificación al artículo 47 de su carta orgánica, que era fulminante con los que abandonan el partido. En rigor, la cláusula no se usó nunca, pero su morigeración fue un gesto al massismo y otros “traidores” del pasado.

El otro gesto llegó desde Tigre: Sergio Massa envió una carta a Menéndez y Zabaleta para agradecerles la invitación y saludar “a tantos amigos y compañeros que sueñan con un país mejor”. También sostuvo que “no existió en la historia política otro proceso socioeconómico comparable al peronismo”.

A pesar de los gestos optimistas y la foto ampliada del final, el peronismo se sabe lejos de la unidad proclamada. Ayer, por caso, hubo varios referentes del kirchnerismo “duro”, pero ninguna presencia de los jóvenes de La Cámpora. Pero la muestra más cabal de la fragmentación existente fue la Junta Electoral que quedó plasmada en la nueva carta orgánica: no tiene tres ni cinco miembros, sino trece.

Por: Marcelo Veneranda para La Nación.-

