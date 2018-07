El PRO defiende lo indefendible en una extraña solicitada en la que prefieren atacar a un víctima de los aportes truchos: Montoya

La siguiente solicitada la pública el sitio web “roqueperezhoy”, la transcribimos tal cual, por eso faltan algunos acentos. En esta solicitada se pretende desprestigiar y descalificar a quién es víctima de los aportes truchos de CAMBIEMOS, como el caso de Daniel Montoya, acá no importa la cantidad de votos que sacó Montoya, ni que haya agarrado el el cargo político que le pretendieron dar, acá lo que interesa es que se está ante una estafa, un fraude, falsificaciones de firmas, usurpaciones de documentos, etc., un fraude que la propia Margarita Stolbizer está denunciando en estos momentos. O sea STOLBIZER, ni ya Montoya ni ningún Ka, la propia Stolbizer. Pero lejos de hacerse cargo, la gente del Pro ataca a una de las 15 Víctimas de la lista de Cambiemos del 2015 de Roque Pérez.

Porque la lista incluye otras 14 personas que tampoco aportaron un peso. ¿Las desprestigiarán también una por una?.

La solicitada dice lo siguiente:

Solicitada:

En relación a lo expuesto en los medios periodísticos respecto a los aportes de campaña, se estima oportuno y necesario formular las siguientes consideraciones.

Que el Frente Cambiemos, se ha puesto a disposición de la justicia –formulando las correspondientes presentaciones- para echar luz sobre la información periodística y su consecuente investigación.-

Vemos con preocupación cómo maliciosamente se intenta involucrar a la Gobernadora María Eugenia Vidal en dicha situación, por lo que aparece oportuno hacer un llamamiento a no politizar ni hacer aprovechamiento de la situación por parte de la oposición y de personas que intentan sin fundamento alguno empañar el trabajo realizado por quienes fueron elegidos democráticamente.

Días pasado la Gobernadora le ha pedido la renuncia a la contadora General de la Provincia María Fernanda Inza, que formo parte del equipo de rendición de cuentas durante la campaña, con esta renuncia preventiva se demostró que no somos todo lo mismo. Cuando la gente nos voto en 2015 no solo quiso un cambio de gestión sino también de valores. Y esto es lo que se decidió hasta tanto todo esto se aclare en la justicia.

También la Gobernadora ordeno una auditoria sobre la rendición de fondos que se presento a la Justicia.

Ya estamos en contacto con el resto de los legisladores del Frente Cambiemos de la Séptima Sección, que que se encuentran trabajando en una nueva Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, es una ley que pidió la Gobernadora, ya que la ley actual tiene lagunas y dificultades. Este proyecto incluye la bancarización de los aportes, para que no queden dudas de quien aporte y desde donde. A partir de eso se espera que la ley se apruebe en el Congreso. Pero aun cuando esta ley no se aprobara, el compromiso de la Gobernadora es que si el año que viene es candidata por la PBA los aportes de campaña van a estar todos bancarizados, aun cuando la ley no lo exija. Se espera que el resto de los partidos políticos en la Provincia tomen la misma decisión.

En relación a las lamentables manifestaciones del Sr. Daniel Montoya en medios nacionales, las cuales no dañan al PRO, ni a CAMBIEMOS, sino a la participación y militancia política en general, consideramos oportuno destacar;

Que es –reiteramos enfáticamente- lamentable que quien haya sido invitado a participar en nuestro espacio se manifieste en esos términos en relación a la militancia política y a la búsqueda del poder a través de los mecanismos democráticos como lo es una contienda electoral.-

Que oportunamente, en las PASO a la cual hace referencia, Gasparini obtuvo 3576 votos, en segundo lugar Graciela Badde con 1448 votos, en tercer lugar Sciaini con 1440 votos y finalmente él con 437 votos.-

Que fue la comunidad de Roque Perez quien le negó la representatividad pretendida y consigo la posibilidad de conducir los destinos políticos de aquella.

Que en las comunidades pequeñas como la nuestra, los vecinos tenemos la posibilidad de tener un contacto diario y fluido con los candidatos políticos, siendo una herramienta significativa e ineludible al momento de decidir con nuestro voto por quien optar.-

Que en este orden de ideas, pretender que el PRO y el espacio CAMBIEMOS le ha cerrado las puertas es inaceptable, reiteramos, fue la comunidad de Roque Pérez quien en elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias sentenció la suerte de los candidatos en pugna.

No obstante lo expuesto, no podemos dejar pasar inadvertido, porque allí si se pone en juego la responsabilidad política de nuestro frente CAMBIEMOS en cuanto a la propuesta electoral que brindamos a nuestros vecinos, los dichos del Sr. Montoya en la entrevista con C5N en la cual expresa textualmente; “A mí me ofrecieron algo, me ofrecieron un cargo, a mí no me interesó, porque yo tengo otro trabajo, lo que me ofrecían era similar, no me cambiaba la vida significativamente y no lo acepté”.

En relación a ello, y la evidencia de sus propios dichos respecto a la falta de vocación política y de servicio, circunstancia que lo llevo según sus dichos a no aceptar la función pública supuestamente ofrecida, en virtud a que “no le cambiaba la vida”, a los vecinos, amigos, y militantes de Roque Pérez, pedimos perdón y asumimos la responsabilidad política del error cometido en la propuesta electoral oportunamente ofrecida.

En igual sentido se habría manifestado ante nuestros dirigentes seccionales, solicitándoles la posibilidad de utilizar días de licencia médica, y su eventual extensión, otorgados por su empleador (PAMI) para liberarse de sus tareas como servidor público y dedicarse a la actividad política.

Posteriormente y no conforme con la idea que expresara, habría manifestado nuevamente su idea de permanecer en la militancia política en la medida que NO tuviera que cumplir con sus obligaciones como servidor público en PAMI (delegación Roque Pérez) por tiempo indeterminado y SI gozando de sus haberes.

La política es ante todo servicio y no sirva de ambiciones individuales, y así la concebimos desde el humilde lugar que nos toca en nuestra comunidad, así la vivimos los vecinos, amigos y militantes del PRO de Roque Pérez, ninguno de nosotros camina detrás de cargos políticos ni con la intención de “cambiar significativamente” nuestro trabajo ni nuestra economía particular, lo hacemos con la convicción de hacer que nuestros vecinos vivan cada día un poco mejor.

-Diputado Eduardo Barragán (CAMBIEMOS).

-Junta Promotora PRO Roque Pérez.

