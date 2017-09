Emotivos homenajes a Badde y a García en Roque Pérez

El Intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini,presidió este viernes 8 de septiembre, los actos de colocación del nombre “MARIA ESTER BIANCHI DE BADDE” al nuevo Polo Educativo y el nombre de “CELESTINO GARCÍA” a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos y Urbanos de Roque Pérez.

Se hicieron presentes el secretario general del municipio, doctor José Luis Horna, la secretaria de coordinación y gestión municipal profesora Graciana Uruslepo, demás funcionarios municipales, concejales de las distintas bancadas, el presidente del Consejo Escolar profesor Fernando Duré, autoridades educativas, docentes, familiares tanto de la docente María Ester Bianchi de Badde, como del Dr. Celestino García, público en general y representantes de medios de comunicación.

Fueron actos breves. pero emotivos, en donde el Intendente Gasparini expresó su satisfacción por estos homenajes y sobre la docente Badde, manifestó: “seguramente habrá muchas personas que merecen un homenaje como este, pero, primero recordar a Ester que fue una mujer con una presencia fuerte pero con una bondad extraordinaria y luchó mucho para que yo estudiara y fue imposible. Y nunca me olvido que mi primer cumpleaños, nunca me lo puedo olvidar, Estercita, que desde el ,cielo nos estará mirando, Oscar y Mario, vos eras más chica (por Graciela Badde), me festejaron mi primer cumpleaños y uno que vivió tantos avatares de la vida, no se puede olvidar de estas cosas y creí conveniente homenajearla a Ester de esta manera”.

En el acto en la PTRSU, Gasparini dijo: “Tino (por García), marcó un antes y un después sin duda en Roque Pérez con esta planta de tratamiento. En mi vida personal, también tuve un antes y un después en la parte política compartiendo con Tino muchos años de concejales y varios debates me marcaron para siempre en la vida y había que aprender, porque era muy sabio, era muy capaz y todos los proyectos los traía estudiados, era muy difícil poder competir o discutir con él.

Pero él me enseñó a ser zorro también y a poder tratar de alguna manera discutir con él”.

Felicitó a María Ester Reina y a los empleados por el estado de la planta de residuos y destacó que se recolecta la basura de Carlos Beguerie y de la Ruta 30 (además de todos los residuos de la planta urbana).-

