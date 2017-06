¿EN MANOS DE QUIÉN QUEDARÁ ROQUE PÉREZ EN 2019?

GASPARINI: El 2011 terminó con Juan Carlos “Chinchu” Gasparini como Intendente de Roque Pérez, y desde esa fecha, Gasparini no volvió a perder una elección, siendo votado por amplia mayoría. Pero en las PASO que se vienen en agosto y en las posteriores elecciones de octubre, “Chinchu” no va como cabeza de lista, sino que deberá armar la misma de la mejor manera posible para seducir al electorado.

De acuerdo a la información que manejamos, Gasparini acompañará la lista de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y no estará con las listas del PJ (Randazzo, Ishi, Duhalde . . . ). Mostrando la intención de unidad que ha pedido la ex mandataria.

Todavía desconocemos si a nivel local la lista de Gasparini podrá ir como PJ o deberá ir también como Frente Unidad Ciudadana.

Lo cierto es que aún quedan algunos días para definir las listas y están todos abocados a la tarea de elegir los candidatos a concejales que consideren mejores o con mayores posibilidades de “llegar”.

SCIAINI: Maximiliano “Maxi” Oscar Sciaini, es uno de los personajes políticos que obtuvo uno de los más rápidos crecimientos en lo local. La primera vez que se presentó a una elección, logró pelearle el lugar a un partido histórico como lo es la U.C.R. (Unión Cívica Radical) y tras esa primera experiencia, Sciaini a través del Frente Renovador, obtuvo una banca en el Honorable Concejo Deliberante siendo electo Aurelio Castellani como concejal por el FR de Sergio Massa.

Hoy, todo hace suponer que este joven político se postulará seguramente en primer lugar por el 1P para “arrastrar” votos para su lista en las PASO y luego en octubre.

Para algunos, la cosa estará entre la lista de “Chinchu” y la lista de “Maxi” y minimizan los candidatos que podrán postular desde Cambiemos u otra fuerza política.

Si bien ahora se eligen concejales, recordemos que en 2 años y medio, se elegirá el Intendente de Roque Pérez y estas elecciones pueden ser la catapulta para el 2019. Por eso, los candidatos de cada una de las listas, deberán ser los más potables para que propios y ajenos sean seducidos para votarlos.-

