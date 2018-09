EN ROQUE PÉREZ Y LA ZONA TAMBIÉN SE NOTÓ EL PARO

LOS DESUBICADOS DE SIEMPRE:

No sabemos cómo llamarlos, si chupamedias, retrógrados, negadores, fanáticos o simplemente nabos; lo cierto es que algunas personas publicaron en las redes sociales “Yo no paro”, con su foto trabajando, lo llamativo de esto es que todos o casi todos ellos, son sus propios jefes. O sea ¿a quién le van a hacer paro, a ellos mismos?. Es así que hasta profesionales han incurrido en este error, pero que “ellos” saben perfectamente que no es un error y que lo hacen a propósito. Total “ellos” están bien, están en otra situación económica, muy distinta al resto de nosotros, laburantes a sueldo (a suelditos). A “ellos” si el dólar sube, les va mejor y a nosotros nos hunde cada vez más con cada nuevo aumento.

EN ROQUE PÉREZ Y LA ZONA:

Se notó el PARO, en varios establecimientos educativos NO HUBO CLASES, y varios comercios que tienen empleados, tampoco abrieron sus puertas. Se notó además en la Ruta Nacional 205, que por momentos parecía cortada porque no andaba nadie.

También varios trabajadores municipales de Roque Pérez, Lobos y Saladillo, se plegaron a esta medida d fuerza.

Mientras tanto, el señor presidente sigue de viaje por Estados Unidos.-

