ASÍ NO!: EN UNA PÁGINA DE FACEBOOK POLÍTICA DE ROQUE PÉREZ, APARECE GENTE QUE JAMÁS LE DIO “LIKE”A ESA PÁGINA

Insólitamente en una página de Facebook de una agrupación política de Roque Pérez, han aparecido nombres de personas a las que supuestamente les gusta esa página, quienes jamás le dan dado “ME GUSTA” (LIKE) a la misma página.

Incluso hasta de quien redacta esta nota apareció el “me gusta” en esa página, cuando jamás ni siquiera había entrado a la misma. Solo entré ayer cuando me informaron y solo para sacar ese “ME GUSTA” trucho.

Este tipo de cosas le hacen muy, pero muy mal a la política y estas cosas son las que la gente rechaza de la política, las truchadas como esta. Se debe jugar el juego de la manera más limpia y no haciendo este tipo de cosas.

Descubrimos 3 personas que jamás le habrían podido dar un “ME GUSTA” a esta página, pero que sin embargo figuraban en ella.

Desconocemos quién o quiénes son los culpables de esto, pero es nuestro deber informarlo para que otros puedan verificar si les ha pasado lo mismo o no.

Esperemos que esto no pase con otras cosas, por el bien de la Democracia y que quien o quienes han hecho esto, recapaciten y jueguen limpio.

La página figura en facebook como Cambiemos Roque Pérez y ojalá los candidatos de dicha agrupación política no avalen este tipo de “truchadas”, porque de otro modo, sería lamentable.-

