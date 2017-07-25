ENCONTRARON SIN VIDA EL CUERPO DE LA MUJER DE 40 AÑOS DESAPARECIDA EN SAN MIGUEL DEL MONTE

EN HORA DE LA TARDE DE ÉSTE MARTES 25 DEJULIO, LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN MIGUEL DEL MONTE INICIARON UN RASTRILLAJE PARA DAR CON ALGÚN INDICIO DE GRACIELA BRITEZ, LA MUJER DE 40 AÑOS DE EDAD QUE DESAPARECIÓ DESDE ESTE SABADO. TRAS HABER ENCONTRADO UNA MOTOCICLETA QUE PERTENECIA A LA MUJER QUE ERA BUSCADA A LA ORILLA DE LA LAGUNA “LAS PERDICES”, A LA ALTURA DE LA RUTA NACIONAL Nº 3 KM. 115, SE CONFIRMÓ QUE FUE ENCONTRADO SIN SIGNOS VITALES EL CUERPO DE LA MUJER, EL CUAL NO PRESENTABA A SIMPLE VISTA SIGNOS DE VIOLENCIA, SIENDO IDENTIFICADA POSTERIORMENTE POR SUS FAMILIARES, COMO GRACIELA BRITEZ.
POSTERIORMENTE, SE TRASLADARON SUS RESTOS MORTALES AL ASIENTO DE LA MORGUE JUDICIAL FORENSE DE LA CIUDAD DE LA PLATA, A LOS EFECTOS DE PRACTICÁRSELE OPERACIÓN DE AUTOPSIA Y
DEMÁS PERICIAS COMPLEMENTARIAS.
Allí se va a determinar las causas de la muerte ya que la causa estaría caratulada como averiguación causales de muerte.-
A
Gentileza AM Radio Antena.-