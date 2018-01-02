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ENERO DE 2018: FARMACIAS DE TURNO EN ROQUE PÉREZ

Redacción 4 horas atrás Actualidad nacional, Noticias Locales Comentarios desactivados en ENERO DE 2018: FARMACIAS DE TURNO EN ROQUE PÉREZ

LUNES 1 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
MARTES 2 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MIERCOLES  3 SCHIAVI MITRE 1257.
JUEVES  4 SALINAS PTE PERON 406.
VIERNES 5 MANGAS BERRO 250.
SABADO   6 LARA TARIGO 1136.
DOMINGO 7 LARA TARIGO 1136.
LUNES 8 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MARTES  9 SCHIAVI MITRE 1257.
MIERCOLES  10 SALINAS PTE PERON 406.
JUEVES 11 MANGAS BERRO 250.
VIERNES 12 LARA TARIGO 1136.
SABADO   13 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
DOMINGO 14 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
LUNES  15 SCHIAVI MITRE 1257.
MARTES  16 SALINAS PTE PERON 406.
MIERCOLES 17 MANGAS BERRO 250.
JUEVES 18 LARA TARIGO 1136.
VIERNES 19 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
SABADO   20 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
DOMINGO 21 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
LUNES  22 SALINAS PTE PERON 406.
MARTES 23 MANGAS BERRO 250.
MIERCOLES 24 LARA TARIGO 1136.
JUEVES 25 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
VIERNES 26 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
SABADO   27 SCHIAVI  MITRE 1257.
DOMINGO  28 SCHIAVI MITRE 1257.
LUNES 29 MANGAS BERRO 250.
MARTES 30 LARA TARIGO 1136.
MIERCOLES  31 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
Agradecemos la información a FARMACIA MOLLO.-

Acerca de Redacción

Jefe de Redacción y Contenidos. Carlos Zampini.
Periodista / Fotógrafo profesional, egresado del Círculo Argentino de Periodistas.
CV: Cronista volante en Diario Crónica – Ex colaborador de Revista Humor – Revista Integración Infantil Argentina – Revista Mujeres Ejecutivas – Diario La Mañana – FM Nova 93.1 – Semanario La Palabra y actualmente trabaja en Semanario El Cuartopoder de Lobos (sección Roque Pérez).
Realizó seminarios internacionales de periodismo y periodismo digital. Capacitaciones, cursos y talleres de fotografía.
Seminarios y talleres sobre Medio Ambiente y capacitaciones y seminarios en Derechos del Niño.
Posee dos primeros premios en fotografía y una mención especial.-

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