Inicio / Actualidad nacional / ENERO DE 2018: FARMACIAS DE TURNO EN ROQUE PÉREZ
LUNES 1 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
MARTES 2 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MIERCOLES 3 SCHIAVI MITRE 1257.
JUEVES 4 SALINAS PTE PERON 406.
VIERNES 5 MANGAS BERRO 250.
SABADO 6 LARA TARIGO 1136.
DOMINGO 7 LARA TARIGO 1136.
LUNES 8 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MARTES 9 SCHIAVI MITRE 1257.
MIERCOLES 10 SALINAS PTE PERON 406.
JUEVES 11 MANGAS BERRO 250.
VIERNES 12 LARA TARIGO 1136.
SABADO 13 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
DOMINGO 14 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
LUNES 15 SCHIAVI MITRE 1257.
MARTES 16 SALINAS PTE PERON 406.
MIERCOLES 17 MANGAS BERRO 250.
JUEVES 18 LARA TARIGO 1136.
VIERNES 19 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
SABADO 20 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
DOMINGO 21 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
LUNES 22 SALINAS PTE PERON 406.
MARTES 23 MANGAS BERRO 250.
MIERCOLES 24 LARA TARIGO 1136.
JUEVES 25 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
VIERNES 26 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
SABADO 27 SCHIAVI MITRE 1257.
DOMINGO 28 SCHIAVI MITRE 1257.
LUNES 29 MANGAS BERRO 250.
MARTES 30 LARA TARIGO 1136.
MIERCOLES 31 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
Agradecemos la información a FARMACIA MOLLO.-
Compruebe también
“Chinchu” empezó el año barriendo
El Intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini, empezó el 2018 colaborando con la …