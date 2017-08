¿Es peor el remedio qué la enfermedad?: Tienen encerrado a su hijo en una jaula desde hace 4 años por miedo a que se escape

Se trata de un joven que padece trastornos psiquiátrico y su familia tomó la drástica decisión de encerrarlo por miedo a que se vaya y no lo puedan encontrar. No tienen recursos ni ayuda estatal.

Una humilde familia en Alto de la Sierra, Salta tomó una drástica decisión hace cuatro años: encerraron en una precaria jaula de madera a su hijo de 14 años. Es que el menor padece un grave trastorno psiquiátrico y encontraron en el encierro la única salida por miedo a que se escape y no lo puedan encontrar. La familia recibe una mínima pensión por discapacidad pero necesitan un tratamiento para acompañar al menor.

“A la noche duerme bien, duerme con nosotros, pero de día él se pierde”, aseguró el padre en una entrevista local.

Sus familiares sostienen que solo recibieron “algunas chapas”. Señalan que muchos fueron y vieron este terrible cuadro, entre otros la Secretaría de Niñez y Familia, cartera que conduce Rodrigo Fernández. El pedido que ellos hacen es poder recibir la atención médica correspondiente en su domicilio ya que no tienen recursos para viajar. m1.-

N de la R:

¿Es peor el remedio qué la enfermedad?.¿Dónde están los derechos de este niño?



Me gusta: Me gusta Cargando...