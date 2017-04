ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEY EN ROQUE PÉREZ, ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

La Dirección de Deporte y Recreación Municipal invita a participar de la ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEY femenino y masculino.

Las clases son el Club Sarmiento los días martes y jueves según las edades:

Sub 13 Femenino y Masculino – 17:30 a 18:30 hs.

Sub 15 Femenino y Masculino – 18:30 a 19:30 hs.

Sub 18 Masculino y Femenino y Mayores Femenino – 19:30 a 21 hs.

La inscripción es gratuita y en el lugar con las profesoras Belén Granata y Yanina Yunino.

Más información:

Dirección de Deporte y Recreación – Tel.: 02227 – 491051 int. 19 / rpdeporte@hotmail.com



