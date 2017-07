Estudiaron que quienes hablan mal de los demás, es porque no son felices y hay algunos infelices que critican en lugar de decir sus propuestas

Varios estudios de diversas instituciones y profesionales, han determinado que quienes hablan mal de otro, es sencillamente porque no son felices, o dicho al revés, son infelices.

La costumbre de “hablar mal” de los demás está tan arraigada en nuestra sociedad, que por desgracia no nos damos cuenta de la forma en la que puede dañar la vida de todos: de aquel que critica, de aquel que es criticado, e incluso de aquel que escucha pasivamente las críticas de los otros.

La gente feliz no habla mal de los demás. Parece que simplemente no tienen esta necesidad que muchas otras personas tienen.

¿Por qué la gente habla mal de los demás?

La razón principal por la que la gente siente la necesidad de hablar mal de los demás es que se sienten mejor con sus propias inseguridades. Por lo general, buscan los fallos y los errores de los demás para hacer comentarios en un intento de ocultar, quitar el enfoque o incluso dejar de pensar en sus propios defectos.

Por desgracia, este tipo de comportamiento tiene sus raíces en la vida diaria de muchas personas, que muy a menudo no están satisfechos con algún aspecto de su vida, y critican a los demás, de alguna manera, para sentirse mejor, incluso si se hace de una manera inconsciente en algunas situaciones.

Un ejemplo es el candidato político que habla mal de su competencia. Hacen visitas para convencer a la gente de votar por su lista, pero no dedican ni una palabra a su propia propuesta (construyendo), sino que utilizan todo su tiempo para hablar mal de las otras listas (destruyendo). Eso afirman que es una pérdida de tiempo y el respeto hacia tus competidores es algo esencial en el proceso político.

Cuántas veces escuchamos decir “esto está mal hecho”, pero casi nadie dice “habría que haberlo hecho de esta otra manera”.

Lo mejor sería tratar de escalar posiciones sin ensuciar al otro. El viejo dicho de “no escupas hacia arriba, la vida da muchas vueltas”, se cumple en muchos casos. Lo mejor es intentar ser feliz sin dañar a nadie y tratar de hacer el bien a quienes tenemos en nuestro camino. Pero claro, una cosa es la teoría y otra la práctica.-



