ESTUVIMOS EN CRIAVE. TRABAJADORES MONTAN GUARDIAS PARA EVITAR QUE LA EMPRESA SE LLEVE LAS COSAS

Este medio se hizo presente en la planta de Criave, en donde los trabajadores están afuera esperando novedades respecto de sus sueldos del mes de abril.

Habrían cobrado solo una parte, algunos dicen que solo 2000 pesos y la situación es alarmante, ya que deben pagar alquileres, comida y servicios, entre otras cosas y no tienen la plata por la cual han trabajado.

Cabe destacar que a las 16:30 horas habrá una concentración de gente, que ha sido convocada para apoyar a los trabajadores. Este medio ha decidido concurrir antes a brindar su total apoyo, debido a que después estaremos trabajando dictando clases de fotografía y no podremos estar presentes.

De acuerdo a las informaciones suministradas por los empleados, están haciendo guardia para que no saquen nada de la empresa, tanto en la planta de faena, como en el Acceso Pedro Gutiérrez, en donde funciona el molino de Criave y en donde los trabajadores han detenido a algunos camiones que pretendían salir del molino cargados.

Harán guardias para que la empresa no se lleve todo y seguirán a la espera del cobro de sus sueldos y de una solución rápida antes esta situación extremadamente caótica.-



