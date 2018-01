EXITOSA NOCHE DE LOS ALMACENES EN ROQUE PÉREZ 

Con la presencia del Intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini, La Noche De Los Almacenes vivió su quinta edición y fue un total éxito, que superó todas las expectativas, incluso de quienes son los principales artífices de esta movida, la Secretaria de Coordinación y Gestión municipal profesora Graciana Uruslepo, la Coordinadora de Turismo Alejandra Tessi y por supuesto todos quienes trabajan en dichas áreas y además la Dirección de Cultura municipal a cargo de Javier Milanesi. Un trabajo donde no solo se vio a funcionarios y empleados municipales, sino a los integrantes de las instituciones locales, Club Sarmiento, Ballet La Azotea, Los Baguales, artistas locales como Héctor Carballeda, Simplemente Raíces, etc. Y la colaboración indispensable del personal policíal, de bomberos voluntarios, de inspección de tránsito, del Centro de Monitoreo Municipal, etc. en Roque Pérez, donde los almacenes de la zona rural del distrito se vistieron de gala para recibir a cientos de visitantes, que llegaron desde las latitudes más remotas, para compartir un evento que ya se transformó en una cita imperdible todos los principios de año.

En la zona de La Paz, La Paz Chica, El Descanso, Carlos Beguerie, los visitantes pudieron degustar buena comida a la vez que compartieron números artísticos de buen nivel y sobretodo, enmarcado en un clima de total cordialidad y excelente trato; algo que los roqueperenses están acostumbrados a brindar en su “Pueblo de Buenas Costumbres”.

Todas las pulperías y almacenes, que en su mayoría datan de fines del siglo XIX y principios del XX, colapsaron de gente que llegaba de todas partes, para no perderse nada de nada.

Sin lugar a dudas, fue una noche que quedará en el recuerdo de muchos.-

