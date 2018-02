Familias del barrio Solidaridad de Roque Pérez recibirán sus escrituras

El Intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini, presidirá este martes 6 de febrero, un importante acto de entrega de escrituras.

Más de 50 familias de Roque Pérez se convertirán en dueñas de sus hogares al firmar o recibir las escrituras de los mismos. Entre los presentes estarán los vecinos del barrio Solidaridad 44 viviendas, quienes esperan con ansias el título de propiedad desde hace 30 años.

Durante el evento se firmarán 27 títulos y se entregarán otros 32, todos gestionados de forma gratuita a través del trabajo conjunto realizado por la Municipalidad de Roque Pérez, la Escribanía General de Gobierno y el Instituto de la Vivienda.

El acto se llevará a cabo este martes 6 de febrero a las 10.30 horas, en el Centro Cultural de Roque Pérez, ubicado en la calle Belgrano N° 117 . El mismo estará encabezado por el intendente Juan Carlos Gasparini y la escribana Karina Siri, quien representa al gobierno de la provincia de Buenos Aires.-

Listados:

ACTO DE FIRMA DE ESCRITURAS:

– PEREZ, MIGUEL ANGEL Cir. I Sec. D Mz.209 Pc/Lot. 11

– MANSILLA, IRMA ALICIA Cir. I Sec. D Mz.209 Pc/Lot. 10

BERICIARTUA, JESUS ISMAEL

– CORREA, ESTELA MARISA Cir. I Sec. D Mz.209 Pc/Lot. 6

– POSO, MARTA Cir. I Sec. C Mz.187 Pc/Lot. 12

– CORREA, DARIO FABIAN Cir. I Sec. C Mz.174 Pc/Lot. 8-a

DEL GUIDICE, ANDREA CAROLINA

– GONZALEZ, SILVIA ALEJANDRA Cir. I Sec. D Mz.212-B Pc/Lot. 23

O´BRIEN, HORACIO OSCAR

– LUCESOLI, PEDRO JOSE Cir. I Sec. D Mz.212-b Pc/Lot. 6 P

MILLAN, MIRTA OFELIA

– YUNINO, YANINA NEREA Cir. I Sec. D Mz.208 Pc/Lot. 13

GUIDOBONO, RUBEN DAVID

– LOPEZ, MARIA ROSA Cir. I Sec. C Mz.127 Pc/Lot. 2-a

– GOROSITO, MARIA CECILIA Cir. I Sec. C Mz.133 Pc/Lot. 7-A

DE IRAOLA, OMAR

– MOSCOLONI, WALTER HUGO Cir. I Sec. C Mz.133 Pc/Lot. 3-a

– MASCHIO, MONICA GRACIELA Cir. I Sec. C Mz.127 Pc/Lot. 13

– CISNEROS, MIRTA NINA Cir. I Sec. C Mz.145 Pc/Lot. 18

GOMEZ, LAZARO SEVERO

– LUQUE, ROMINA ELIZABETH Cir. VI Sec. A Mz.31 Pc/Lot. 1

– VERZELLO, GRACIELA MABEL Cir. I Sec. C Mz.127 Pc/Lot. 16

PERALTA, LILIANA EMILCE

– ILLESCAS, JUAN PABLO Cir. I Sec. C Mz.127 Pc/Lot. 4-a

ENTREGA DE ESCRITURAS

– HERRERA, HILDA WENCESLADA Cir. I Sec. D Mz.198 Pc/Lot. 18

IRIBARREN, SILVANA FLORENCIA

– MESSINA, ALEJANDRA KARINA Cir. I Sec. C Mz.126 Pc/Lot. 4-a

– BRITE, MARIANA BEATRIZ Cir. I Sec. C Mz.166 Pc/Lot. 17 P

– AYALA, ZULMA RAMONA Cir. I Sec. C Mz.180 Pc/Lot. 7-a

HOLZE, LUIS MIGUEL

– COPPARI, HORACIO FABIAN Cir. I Sec. C Mz.187 Pc/Lot. 2-a

MICHELINI, MARCELA FABIANA

– CLAUSEL, ANIBAL MIGUEL Cir. I Sec. C Mz.127 Pc/Lot. 17

ZAMPELUNGHE, SANDRA SUSANA

– GALEANO, MABEL HAYDEE Cir. I Sec. C Mz.127 Pc/Lot. 9

– LAPLACE, MARTA BEATRIZ Y OTROS Cir. I Sec. C F.I Pc/Lot. 4

– AYASTUY, SANDRA MARCELA Cir. I Sec. F Q.29 Mz.29-T Pc/Lot. 13

ORTEGA, CARLOS RODOLFO

– GIMENEZ, TERESITA DEL VALLE Cir. I Sec. A Mz.31 Pc/Lot. 5

– COTIGNOLA, CINTIA VANESA Cir. I Sec. C F.I Pc/Lot. 23

LEDESMA PERALTA, MARIANO OSCAR

– COTIGNOLA, CINTIA VANESA BIEN DE FAMILIA

LEDESMA PERALTA, MARIANO OSCAR

– DIAZ, JUANA ELVIRA Cir. I Sec. C Mz.181 Pc/Lot. 4-a

– AYASTUY, AMELIA BEATRIZ Cir. I Sec. C Mz.159 Pc/Lot. 14

FANUCCHI, OMAR HECTOR

– AYASTUY, AMELIA BEATRIZ BIEN DE FAMILIA

FANUCCHI, OMAR HECTOR

Prensa Municipalidad de Roque Pérez.-