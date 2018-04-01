DOMINGO 1 LARA TARIGO 1136.
LUNES 2 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MARTES 3 LARA TARIGO 1136 .
MIERCOLES 4 LARA TARIGO 1136.
JUEVES 5 MANGAS BERRO 250 .
VIERNES 6 SCHIAVI MITRE 1257 .
SABADO 7 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
DOMINGO 8 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
LUNES 9 SCHIAVI MITRE 1257 .
MARTES 10 LARA TARIGO 1136 .
MIERCOLES 11 MANGAS BERRO 250.
JUEVES 12 LARA TARIGO 1136 .
VIERNES 13 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
SABADO 14 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
DOMINGO 15 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
LUNES 16 SALINAS PTE PERON 406.
MARTES 17 MANGAS BERRO 250 .
MIERCOLES 18 LARA TARIGO 1136.
JUEVES 19 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
VIERNES 20 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
SABADO 21 SCHIAVI MITRE 1257 .
DOMINGO 22 SCHIAVI MITRE 1257 .
LUNES 23 MANGAS BERRO 250 .
MARTES 24 LARA TARIGO 1136 .
MIERCOLES 25 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
JUEVES 26 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
VIERNES 27 SCHIAVI MITRE 1257 .
SABADO 28 SALINAS PTE PERON 406.
DOMINGO 29 SALINAS PTE PERON 406.
LUNES 30 LARA TARIGO 1136 .-
AGRADECEMOS LA INFORMACIÓN A FARMACIA MOLLO.-
FARMACIAS DE TURNO DE ABRIL EN ROQUE PÉREZ
DOMINGO 1 LARA TARIGO 1136.