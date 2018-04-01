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FARMACIAS DE TURNO DE ABRIL EN ROQUE PÉREZ

Redacción 16 mins atrás Actualidad nacional, Noticias Locales Comentarios desactivados en FARMACIAS DE TURNO DE ABRIL EN ROQUE PÉREZ

DOMINGO 1 LARA TARIGO 1136.
LUNES 2 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MARTES 3 LARA TARIGO 1136 .
MIERCOLES 4 LARA TARIGO 1136.
JUEVES 5 MANGAS BERRO 250 .
VIERNES 6 SCHIAVI MITRE 1257 .
SABADO 7 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
DOMINGO 8 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
LUNES 9 SCHIAVI MITRE 1257 .
MARTES 10 LARA TARIGO 1136 .
MIERCOLES 11 MANGAS BERRO 250.
JUEVES 12 LARA TARIGO 1136 .
VIERNES 13 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
SABADO 14 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
DOMINGO 15 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
LUNES 16 SALINAS PTE PERON 406.
MARTES 17 MANGAS BERRO 250 .
MIERCOLES 18 LARA TARIGO 1136.
JUEVES 19 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
VIERNES 20 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
SABADO 21 SCHIAVI MITRE 1257 .
DOMINGO 22 SCHIAVI MITRE 1257 .
LUNES 23 MANGAS BERRO 250 .
MARTES 24 LARA TARIGO 1136 .
MIERCOLES 25 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
JUEVES 26 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
VIERNES 27 SCHIAVI MITRE 1257 .
SABADO 28 SALINAS PTE PERON 406.
DOMINGO 29 SALINAS PTE PERON 406.
LUNES 30 LARA TARIGO 1136 .-
AGRADECEMOS LA INFORMACIÓN A FARMACIA MOLLO.-

Acerca de Redacción

Jefe de Redacción y Contenidos. Carlos Zampini.
Periodista / Fotógrafo profesional, egresado del Círculo Argentino de Periodistas.
CV: Cronista volante en Diario Crónica – Ex colaborador de Revista Humor – Revista Integración Infantil Argentina – Revista Mujeres Ejecutivas – Diario La Mañana – FM Nova 93.1 – Semanario La Palabra y actualmente trabaja en Semanario El Cuartopoder de Lobos (sección Roque Pérez).
Realizó seminarios internacionales de periodismo y periodismo digital. Capacitaciones, cursos y talleres de fotografía.
Seminarios y talleres sobre Medio Ambiente y capacitaciones y seminarios en Derechos del Niño.
Posee dos primeros premios en fotografía y una mención especial.-

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