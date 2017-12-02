|DIA
|FARMACIA
|DOMICILIO
|VIERNES
|1
|LARA
|TARIGO 1136
|SABADO
|2
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|DOMINGO
|3
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|LUNES
|4
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|MARTES
|5
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|MIERCOLES
|6
|SALINAS
|PTE PERON 406
|JUEVES
|7
|LARA
|TARIGO 1136
|VIERNES
|8
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|SABADO
|9
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|DOMINGO
|10
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|LUNES
|11
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|MARTES
|12
|SALINAS
|PTE PERON 406
|MIERCOLES
|13
|LARA
|TARIGO 1136
|JUEVES
|14
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|VIERNES
|15
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|SABADO
|16
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|DOMINGO
|17
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|LUNES
|18
|SALINAS
|PTE PERON 406
|MARTES
|19
|LARA
|TARIGO 1136
|MIERCOLES
|20
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|JUEVES
|21
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|VIERNES
|22
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|SABADO
|23
|SALINAS
|PTE PERON 406
|DOMINGO
|24
|SALINAS
|PTE PERON 406
|LUNES
|25
|LARA
|TARIGO 1136
|MARTES
|26
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|MIERCOLES
|27
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|JUEVES
|28
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|VIERNES
|29
|SALINAS
|PTE PERON 406
|SABADO
|30
|
LARA
|
Inicio / FARMACIAS DE TURNO / FARMACIAS DE TURNO DE DICIEMBRE EN ROQUE PÉREZ
TURNOS DICIEMBRE
Compruebe también
Comunicado de la familia Messi: Matías está internado a la espera de una operación
Así lo confirmó la familia a través de un comunicado. En una carta desmienten la …