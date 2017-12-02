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FARMACIAS DE TURNO DE DICIEMBRE EN ROQUE PÉREZ

Redacción 3 horas atrás FARMACIAS DE TURNO, Noticias Locales Comentarios desactivados en FARMACIAS DE TURNO DE DICIEMBRE EN ROQUE PÉREZ

TURNOS DICIEMBRE

DIA FARMACIA DOMICILIO
VIERNES 1 LARA TARIGO 1136
SABADO 2 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
DOMINGO 3 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
LUNES 4 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MARTES 5 SCHIAVI MITRE 1257
MIERCOLES 6 SALINAS PTE PERON 406
JUEVES 7 LARA TARIGO 1136
VIERNES 8 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
SABADO 9 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
DOMINGO 10 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
LUNES 11 SCHIAVI MITRE 1257
MARTES 12 SALINAS PTE PERON 406
MIERCOLES 13 LARA TARIGO 1136
JUEVES 14 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
VIERNES 15 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
SABADO 16 SCHIAVI MITRE 1257
DOMINGO 17 SCHIAVI MITRE 1257
LUNES 18 SALINAS PTE PERON 406
MARTES 19 LARA TARIGO 1136
MIERCOLES 20 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
JUEVES 21 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
VIERNES 22 SCHIAVI MITRE 1257
SABADO 23 SALINAS PTE PERON 406
DOMINGO 24 SALINAS PTE PERON 406
LUNES 25 LARA TARIGO 1136
MARTES 26 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MIERCOLES 27 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
JUEVES 28 SCHIAVI MITRE 1257
VIERNES 29 SALINAS PTE PERON 406
SABADO 30  

LARA

 
  • TARIGO 1136

 

 

Acerca de Redacción

Jefe de Redacción y Contenidos. Carlos Zampini.
Periodista / Fotógrafo profesional, egresado del Círculo Argentino de Periodistas.
CV: Cronista volante en Diario Crónica – Ex colaborador de Revista Humor – Revista Integración Infantil Argentina – Revista Mujeres Ejecutivas – Diario La Mañana – FM Nova 93.1 – Semanario La Palabra y actualmente trabaja en Semanario El Cuartopoder de Lobos (sección Roque Pérez).
Realizó seminarios internacionales de periodismo y periodismo digital. Capacitaciones, cursos y talleres de fotografía.
Seminarios y talleres sobre Medio Ambiente y capacitaciones y seminarios en Derechos del Niño.
Posee dos primeros premios en fotografía y una mención especial.-

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