FARMACIAS DE TURNO DE OCTUBRE EN ROQUE PÉREZ

Turnos Octubre 2018
|DIA
|FARMACIA
|DOMICILIO
|LUNES
|1
|SALINAS
|PTE PERON 406
|MARTES
|2
|MANGAS
|BERRO 250
|MIERCOLES
|3
|LARA
|TARIGO 1136
|JUEVES
|4
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|VIERNES
|5
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|SABADO
|6
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|DOMINGO
|7
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|LUNES
|8
|MANGAS
|BERRO 250
|MARTES
|9
|LARA
|TARIGO 1136
|MIERCOLES
|10
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|JUEVES
|11
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|VIERNES
|12
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|SABADO
|13
|LARA
|TARIGO 1136
|DOMINGO
|14
|LARA
|TARIGO 1136
|LUNES
|15
|LARA
|TARIGO 1136
|MARTES
|16
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|MIERCOLES
|17
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|JUEVES
|18
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|VIERNES
|19
|MANGAS
|BERRO 250
|SABADO
|20
|SALINAS
|PTE PERON 406
|DOMINGO
|21
|SALINAS
|PTE PERON 406
|LUNES
|22
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|MARTES
|23
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|MIERCOLES
|24
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|JUEVES
|25
|SALINAS
|PTE PERON 406
|VIERNES
|26
|SALINAS
|PTE PERON 406
|SABADO
|27
|LARA
|TARIGO 1136
|DOMINGO
|28
|LARA
|TARIGO 1136
|LUNES
|29
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|MARTES
|30
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|MIERCOLES
|31
|SALINAS
|PTE PERON 406
AGRADECEMOS LA INFORMACIÓN A FARMACIA MOLLO.-
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