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FARMACIAS DE TURNO DE OCTUBRE EN ROQUE PÉREZ

Redacción 3 horas atrás Noticias Locales Comentarios desactivados en FARMACIAS DE TURNO DE OCTUBRE EN ROQUE PÉREZ

 Turnos Octubre 2018

DIA FARMACIA DOMICILIO
LUNES 1 SALINAS PTE PERON 406
MARTES 2 MANGAS BERRO 250
MIERCOLES 3 LARA TARIGO 1136
JUEVES 4 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
VIERNES 5 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
SABADO 6 SCHIAVI MITRE 1257
DOMINGO 7 SCHIAVI MITRE 1257
LUNES 8 MANGAS BERRO 250
MARTES 9 LARA TARIGO 1136
MIERCOLES 10 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
JUEVES 11 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
VIERNES 12 SCHIAVI MITRE 1257
SABADO 13 LARA TARIGO 1136
DOMINGO 14 LARA TARIGO 1136
LUNES 15 LARA TARIGO 1136
MARTES 16 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MIERCOLES 17 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
JUEVES 18 SCHIAVI MITRE 1257
VIERNES 19 MANGAS BERRO 250
SABADO 20 SALINAS PTE PERON 406
DOMINGO 21 SALINAS PTE PERON 406
LUNES 22 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MARTES 23 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MIERCOLES 24 SCHIAVI MITRE 1257
JUEVES 25 SALINAS PTE PERON 406
VIERNES 26 SALINAS PTE PERON 406
SABADO 27 LARA TARIGO 1136
DOMINGO 28 LARA TARIGO 1136
LUNES 29 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MARTES 30 SCHIAVI MITRE 1257
MIERCOLES 31 SALINAS PTE PERON 406
AGRADECEMOS LA INFORMACIÓN A FARMACIA MOLLO.-
Zona de los archivos adjuntos

Acerca de Redacción

Jefe de Redacción y Contenidos. Carlos Zampini. Periodista / Fotógrafo profesional, egresado del Círculo Argentino de Periodistas. CV: Cronista volante en Diario Crónica - Ex colaborador de Revista Humor - Revista Integración Infantil Argentina - Revista Mujeres Ejecutivas - Diario La Mañana - FM Nova 93.1 - Semanario La Palabra y actualmente trabaja en Semanario El Cuartopoder de Lobos (sección Roque Pérez). Realizó seminarios internacionales de periodismo y periodismo digital. Capacitaciones, cursos y talleres de fotografía. Seminarios y talleres sobre Medio Ambiente y capacitaciones y seminarios en Derechos del Niño. Posee dos primeros premios en fotografía y una mención especial.-

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