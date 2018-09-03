|SABADO
|1
|SALINAS
|PTE PERON 406.
|DOMINGO
|2
|SALINAS
|PTE PERON 406.
|LUNES
|3
|LARA
|TARIGO 1136.
|MARTES
|4
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
|MIERCOLES
|5
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE.
|JUEVES
|6
|SCHIAVI
|MITRE 1257.
|VIERNES
|7
|SALINAS
|PTE PERON 406.
|SABADO
|8
|LARA
|TARIGO 1136.
|DOMINGO
|9
|LARA
|TARIGO 1136.
|LUNES
|10
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
|MARTES
|11
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE.
|MIERCOLES
|12
|SCHIAVI
|MITRE 1257.
|JUEVES
|13
|SALINAS
|PTE PERON 406.
|VIERNES
|14
|MANGAS
|BERRO 250.
|SABADO
|15
|SCHIAVI
|MITRE 1257.
|DOMINGO
|16
|SCHIAVI
|MITRE 1257.
|LUNES
|17
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE.
|MARTES
|18
|SCHIAVI
|MITRE 1257.
|MIERCOLES
|19
|SALINAS
|PTE PERON 406.
|JUEVES
|20
|MANGAS
|BERRO 250.
|VIERNES
|21
|LARA
|TARIGO 1136.
|SABADO
|22
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
|DOMINGO
|23
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
|LUNES
|24
|SCHIAVI
|MITRE 1257.
|MARTES
|25
|SALINAS
|PTE PERON 406.
|MIERCOLES
|26
|MANGAS
|BERRO 250.
|JUEVES
|27
|LARA
|TARIGO 1136.
|VIERNES
|28
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
|SABADO
|29
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE.
|DOMINGO
|30
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE.
Inicio / Actualidad nacional / FARMACIAS DE TURNO DE SEPTIEMBRE EN ROQUE PÉREZ
Compruebe también
Expectativa por los anuncios: Mauricio Macri hablará al país a las 8.30 de este lunes
Antes de la conferencia de prensa de Nicolás Dujovne, el Presidente presentará el plan definido …