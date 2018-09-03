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FARMACIAS DE TURNO DE SEPTIEMBRE EN ROQUE PÉREZ

Redacción 43 min atrás Actualidad nacional, Noticias del mundo, Noticias Locales Comentarios desactivados en FARMACIAS DE TURNO DE SEPTIEMBRE EN ROQUE PÉREZ

SABADO 1 SALINAS PTE PERON 406.
DOMINGO 2 SALINAS PTE PERON 406.
LUNES 3 LARA TARIGO 1136.
MARTES 4 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
MIERCOLES 5 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
JUEVES 6 SCHIAVI MITRE 1257.
VIERNES 7 SALINAS PTE PERON 406.
SABADO 8 LARA TARIGO 1136.
DOMINGO 9 LARA TARIGO 1136.
LUNES 10 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
MARTES 11 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MIERCOLES 12 SCHIAVI MITRE 1257.
JUEVES 13 SALINAS PTE PERON 406.
VIERNES 14 MANGAS BERRO 250.
SABADO 15 SCHIAVI MITRE 1257.
DOMINGO 16 SCHIAVI MITRE 1257.
LUNES 17 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MARTES 18 SCHIAVI MITRE 1257.
MIERCOLES 19 SALINAS PTE PERON 406.
JUEVES 20 MANGAS BERRO 250.
VIERNES 21 LARA TARIGO 1136.
SABADO 22 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
DOMINGO 23 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
LUNES 24 SCHIAVI MITRE 1257.
MARTES 25 SALINAS PTE PERON 406.
MIERCOLES 26 MANGAS BERRO 250.
JUEVES 27 LARA TARIGO 1136.
VIERNES 28 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
SABADO 29 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
DOMINGO 30 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.

Acerca de Redacción

Jefe de Redacción y Contenidos. Carlos Zampini. Periodista / Fotógrafo profesional, egresado del Círculo Argentino de Periodistas. CV: Cronista volante en Diario Crónica - Ex colaborador de Revista Humor - Revista Integración Infantil Argentina - Revista Mujeres Ejecutivas - Diario La Mañana - FM Nova 93.1 - Semanario La Palabra y actualmente trabaja en Semanario El Cuartopoder de Lobos (sección Roque Pérez). Realizó seminarios internacionales de periodismo y periodismo digital. Capacitaciones, cursos y talleres de fotografía. Seminarios y talleres sobre Medio Ambiente y capacitaciones y seminarios en Derechos del Niño. Posee dos primeros premios en fotografía y una mención especial.-

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