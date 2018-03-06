JUEVES 1
LARA TARIGO 1136.
VIERNES 2
SALINAS PTE PERON 406.
SABADO 3
ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
DOMINGO 4
ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
LUNES 5
SALINAS PTE PERON 406.
MARTES 6
MANGAS BERRO 250.
MIERCOLES 7
LARA TARIGO 1136.
JUEVES 8
ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
VIERNES 9
ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
SABADO 10
SCHIAVI MITRE 1257.
DOMINGO 11
SCHIAVI MITRE 1257.
LUNES 12
MANGAS BERRO 250.
MARTES 13
LARA TARIGO 1136.
MIERCOLES 14
MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
JUEVES 15
ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
VIERNES 16
SCHIAVI MITRE 1257.
SABADO 17
SALINAS PTE PERON 406.
DOMINGO 18
SALINAS PTE PERON 406.
LUNES 19
LARA TARIGO 1136.
MARTES 20
MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
MIERCOLES 21
ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
JUEVES 22
SCHIAVI MITRE 1257.
VIERNES 23
SALINAS PTE PERON 406.
SABADO 24
MANGAS BERRO 250.
DOMINGO 25
MANGAS BERRO 250.
LUNES 26
MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
MARTES 27
ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MIERCOLES 28
SCHIAVI MITRE 1257.
JUEVES 29
MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
VIERNES 30
MANGAS BERRO 250.
SABADO 31
LARA TARIGO 1136.-
FARMACIAS DE TURNO MARZO 2018 EN ROQUE PÉREZ
JUEVES 1