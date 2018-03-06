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FARMACIAS DE TURNO MARZO 2018 EN ROQUE PÉREZ

Redacción 6 horas atrás Noticias Locales Comentarios desactivados en FARMACIAS DE TURNO MARZO 2018 EN ROQUE PÉREZ

JUEVES 1
LARA TARIGO 1136.
VIERNES 2
SALINAS PTE PERON 406.
SABADO 3
ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
DOMINGO 4
ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
LUNES 5
SALINAS PTE PERON 406.
MARTES 6
MANGAS BERRO 250.
MIERCOLES 7
LARA TARIGO 1136.
JUEVES 8
ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
VIERNES 9
ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
SABADO 10
SCHIAVI MITRE 1257.
DOMINGO 11
SCHIAVI MITRE 1257.
LUNES 12
MANGAS BERRO 250.
MARTES 13
LARA TARIGO 1136.
MIERCOLES 14
MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
JUEVES 15
ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
VIERNES 16
SCHIAVI MITRE 1257.
SABADO 17
SALINAS PTE PERON 406.
DOMINGO 18
SALINAS PTE PERON 406.
LUNES 19
LARA TARIGO 1136.
MARTES 20
MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
MIERCOLES 21
ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
JUEVES 22
SCHIAVI MITRE 1257.
VIERNES 23
SALINAS PTE PERON 406.
SABADO 24
MANGAS BERRO 250.
DOMINGO 25
MANGAS BERRO 250.
LUNES 26
MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
MARTES 27
ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MIERCOLES 28
SCHIAVI MITRE 1257.
JUEVES 29
MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
VIERNES 30
MANGAS BERRO 250.
SABADO 31
LARA TARIGO 1136.-

Acerca de Redacción

Jefe de Redacción y Contenidos. Carlos Zampini.
Periodista / Fotógrafo profesional, egresado del Círculo Argentino de Periodistas.
CV: Cronista volante en Diario Crónica – Ex colaborador de Revista Humor – Revista Integración Infantil Argentina – Revista Mujeres Ejecutivas – Diario La Mañana – FM Nova 93.1 – Semanario La Palabra y actualmente trabaja en Semanario El Cuartopoder de Lobos (sección Roque Pérez).
Realizó seminarios internacionales de periodismo y periodismo digital. Capacitaciones, cursos y talleres de fotografía.
Seminarios y talleres sobre Medio Ambiente y capacitaciones y seminarios en Derechos del Niño.
Posee dos primeros premios en fotografía y una mención especial.-

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