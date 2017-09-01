FARMACIAS DE TURNO MES DE SEPTIEMBRE EN ROQUE PÉREZ

VIERNES 1 SCHIAVI MITRE 1257.
SABADO 2 MANGAS BERRO 250.
DOMINGO 3 MANGAS BERRO 250 .
LUNES 4 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
MARTES 5 SCHIAVI MITRE 1257 .
MIERCOLES 6 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
JUEVES 7 SALINAS PTE PERON 406.
VIERNES 8 MANGAS BERRO 250 .
SABADO 9 LARA TARIGO 1136.
DOMINGO 10 LARA TARIGO 1136 .
LUNES 11 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MARTES 12 SCHIAVI MITRE 1257 .
MIERCOLES 13 SALINAS PTE PERON 406.
JUEVES 14 MANGAS BERRO 250 .
VIERNES 15 LARA TARIGO 1136 .
SABADO 16 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
DOMINGO 17 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
LUNES 18 SCHIAVI MITRE 1257 .
MARTES 19 SALINAS PTE PERON 406.
MIERCOLES 20 MANGAS BERRO 250.
JUEVES 21 LARA TARIGO 1136 .
VIERNES 22 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
SABADO 23 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
DOMINGO 24 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
LUNES 25 SALINAS PTE PERON 406.
MARTES 26 MANGAS BERRO 250 .
MIERCOLES 27 LARA TARIGO 1136.
JUEVES 28 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
VIERNES 29 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
SABADO 30 SCHIAVI MITRE 1257 .-
Agradecemos la información a Farmacia Mollo.-