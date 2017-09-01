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FARMACIAS DE TURNO MES DE SEPTIEMBRE EN ROQUE PÉREZ

Redacción 20 mins atrás FARMACIAS DE TURNO, Noticias Locales Comentarios desactivados en FARMACIAS DE TURNO MES DE SEPTIEMBRE EN ROQUE PÉREZ

VIERNES 1 SCHIAVI MITRE 1257.
SABADO 2 MANGAS BERRO 250.
DOMINGO 3 MANGAS BERRO 250 .
LUNES 4 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
MARTES 5 SCHIAVI MITRE 1257 .
MIERCOLES 6 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
JUEVES 7 SALINAS PTE PERON 406.
VIERNES 8 MANGAS BERRO 250 .
SABADO 9 LARA TARIGO 1136.
DOMINGO 10 LARA TARIGO 1136 .
LUNES 11 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MARTES 12 SCHIAVI MITRE 1257 .
MIERCOLES 13 SALINAS PTE PERON 406.
JUEVES 14 MANGAS BERRO 250 .
VIERNES 15 LARA TARIGO 1136 .
SABADO 16 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
DOMINGO 17 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
LUNES 18 SCHIAVI MITRE 1257 .
MARTES 19 SALINAS PTE PERON 406.
MIERCOLES 20 MANGAS BERRO 250.
JUEVES 21 LARA TARIGO 1136 .
VIERNES 22 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
SABADO 23 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
DOMINGO 24 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
LUNES 25 SALINAS PTE PERON 406.
MARTES 26 MANGAS BERRO 250 .
MIERCOLES 27 LARA TARIGO 1136.
JUEVES 28 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
VIERNES 29 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
SABADO 30 SCHIAVI MITRE 1257 .-

Agradecemos la información a Farmacia Mollo.-

Acerca de Redacción

Jefe de Redacción y Contenidos. Carlos Zampini. Periodista / Fotógrafo profesional, egresado del Círculo Argentino de Periodistas. CV: Cronista volante en Diario Crónica - Ex colaborador de Revista Humor - Revista Integración Infantil Argentina - Revista Mujeres Ejecutivas - Diario La Mañana - FM Nova 93.1 - Semanario La Palabra y actualmente trabaja en Semanario El Cuartopoder de Lobos (sección Roque Pérez). Realizó seminarios internacionales de periodismo y periodismo digital. Capacitaciones, cursos y talleres de fotografía. Seminarios y talleres sobre Medio Ambiente y capacitaciones y seminarios en Derechos del Niño. Posee dos primeros premios en fotografía y una mención especial.-

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