FARMACIAS DE TURNO, MES DE OCTUBRE

LUNES 2 MANGAS BERRO 250.
MARTES 3 LARA TARIGO 1136.
MIERCOLES 4 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
JUEVES 5 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
VIERNES 6 SCHIAVI MITRE 1257.
SABADO 7 SALINAS PTE PERON 406 .
DOMINGO 8 SALINAS PTE PERON 406.
LUNES 9 LARA TARIGO 1136.
MARTES 10 SCHIAVI MITRE 1257.
MIERCOLES 11 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
JUEVES 12 SCHIAVI MITRE 1257.
VIERNES 13 SALINAS PTE PERON 406.
SABADO 14 MANGAS BERRO 250.
DOMINGO 15 MANGAS BERRO 250.
LUNES 16 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO .
MARTES 17 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MIERCOLES 18 SCHIAVI MITRE 1257.
JUEVES 19 SALINAS PTE PERON 406.
VIERNES 20 MANGAS BERRO 250.
SABADO 21 LARA TARIGO 1136.
DOMINGO 22 LARA TARIGO 1136.
LUNES 23 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MARTES 24 SCHIAVI MITRE 1257.
MIERCOLES 25 SALINAS PTE PERON 406.
JUEVES 26 MANGAS BERRO 250.
VIERNES 27 LARA TARIGO 1136.
SABADO 28 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
DOMINGO 29 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
LUNES 30 SCHIAVI MITRE 1257.
MARTES 31 SALINAS PTE PERON 406.-
Agradecemos a FARMACIA MOLLO por esta información. La misma podrá estar sujeta a modificaciones.-