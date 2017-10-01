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FARMACIAS DE TURNO, MES DE OCTUBRE

Redacción 43 mins atrás Actualidad nacional, FARMACIAS DE TURNO, Noticias Locales Comentarios desactivados en FARMACIAS DE TURNO, MES DE OCTUBRE

LUNES 2 MANGAS BERRO 250.
MARTES 3 LARA TARIGO 1136.
MIERCOLES 4 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
JUEVES 5 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
VIERNES 6 SCHIAVI MITRE 1257.
SABADO 7 SALINAS PTE PERON 406 .
DOMINGO 8 SALINAS PTE PERON 406.
LUNES 9 LARA TARIGO 1136.
MARTES 10 SCHIAVI MITRE 1257.
MIERCOLES 11 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.

JUEVES 12 SCHIAVI MITRE 1257.
VIERNES 13 SALINAS PTE PERON 406.
SABADO 14 MANGAS BERRO 250.
DOMINGO 15 MANGAS BERRO 250.
LUNES 16 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO .
MARTES 17 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MIERCOLES 18 SCHIAVI MITRE 1257.
JUEVES 19 SALINAS PTE PERON 406.
VIERNES 20 MANGAS BERRO 250.
SABADO 21 LARA TARIGO 1136.
DOMINGO 22 LARA TARIGO 1136.
LUNES 23 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MARTES 24 SCHIAVI MITRE 1257.
MIERCOLES 25 SALINAS PTE PERON 406.
JUEVES 26 MANGAS BERRO 250.
VIERNES 27 LARA TARIGO 1136.
SABADO 28 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.

DOMINGO 29 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
LUNES 30 SCHIAVI MITRE 1257.
MARTES 31 SALINAS PTE PERON 406.-
Agradecemos a FARMACIA MOLLO por esta información. La misma podrá estar sujeta a modificaciones.-

Acerca de Redacción

Jefe de Redacción y Contenidos. Carlos Zampini. Periodista / Fotógrafo profesional, egresado del Círculo Argentino de Periodistas. CV: Cronista volante en Diario Crónica - Ex colaborador de Revista Humor - Revista Integración Infantil Argentina - Revista Mujeres Ejecutivas - Diario La Mañana - FM Nova 93.1 - Semanario La Palabra y actualmente trabaja en Semanario El Cuartopoder de Lobos (sección Roque Pérez). Realizó seminarios internacionales de periodismo y periodismo digital. Capacitaciones, cursos y talleres de fotografía. Seminarios y talleres sobre Medio Ambiente y capacitaciones y seminarios en Derechos del Niño. Posee dos primeros premios en fotografía y una mención especial.-

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