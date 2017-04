Gasparini dejó inauguradas las Sesiones Ordinarias del HCD

El Honorable Concejo Deliberante realizó la apertura del período de Sesiones Ordinarias 2017, en la que el Intendente municipal Juan Carlos Gasparini pronunció su discurso, repasó su mandato del año 2016 y detalló los proyectos del año en curso.

“Sr. Presidente:

Sres. Concejales:

Con la misma modalidad que establecí desde el inicio de mi gestión como Intendente, he explicado con la ayuda de imágenes la memoria de lo realizado en el año 2016 y la proyección para el corriente período.

Estoy nuevamente frente a este Honorable cuerpo, cumpliendo con el mandato de abrir las sesiones ordinarias de un nuevo período legislativo. Este momento me produce una satisfacción especial, porque me obliga a hacer un repaso de lo trabajado en el año y al hacerlo, viendo la imágenes, íntimamente siento que hemos cumplido, que hemos trabajado mucho, que no bajamos los brazos frente a las dificultades, que también nos hemos equivocado, pero que seguimos firmes en el camino que nos marcan nuestras convicciones y el mandato que nos confirió el pueblo de Roque Pérez.

En esta misma oportunidad, en el año anterior nos encontrábamos ante el desafío de gobernar conviviendo con una fuerza política distinta a la nuestra, que ha sido elegida para hacerlo en la Nación y la Provincia, y pese a lo que deseaban algunos agoreros, hemos llevado adelante las demandas de Roque Pérez, reconociendo y respetando el modo en que se ha expresado la voluntad popular, con la lealtad y franqueza de quien no reniega de su pertenencia política.

En este marco político, hemos hecho innumerables gestiones con los distintos funcionarios de la fuerza Cambiemos, generándose un vínculo de respeto y amistad personal con la mayoría de ellos, lo que nos permitió avanzar en las obras planificadas para nuestro pueblo.

A fuerza de ser sincero, esta conducta de convivencia democrática de mi parte, no siempre fue correspondida por los dirigentes de la oposición a nivel local, que se lanzaron a ocupar cargos en los organismos nacionales y provinciales que existen en nuestro medio, sin tener en cuenta si ese cambio mejoraba las políticas de esos ámbitos y en algún caso sin respetar los derechos constitucionales de los desplazados.

También han aparecido seudos dirigentes o militantes de alguna fuerza política que levantan como como bandera la lucha contra la corrupción y se han abalanzado sobre algunos carguitos de la politiquería amañada, sin que quede muy clara la contraprestación laboral, allá ellos, el pueblo sabrá distinguir, yo desde siempre he tratado de volar sobre estas miserias sin arrastrarme sobre el barro.

No creo que sea necesario que me exprese sobre nuestra visión crítica de las políticas nacionales y las consecuencias sobre los sectores populares, sin embargo nadie puede dejar de reconocer que el 2016 fue uno de los años más difíciles que nos ha costado transitar a los argentinos.

En esta realidad, desde el municipio hemos mantenido un Estado presente, que se expresa; en una salud pública, gratuita y de calidad para todos; en sostener nuestra educación pública y gratuita, agregando la firma de convenios con Universidades Nacionales, que posibilita acceder a estudios universitarios a quienes carecen de medios o tiempo para trasladarse; en la creación de un Centro de Día para personas discapacitadas, complementario del Centro de Equinoterapia, públicos y gratuitos, donde emociona la integración y felicidad de quienes asisten; en la creación de una Escuela de Música, con instrumentos provistos por la Municipalidad, obviamente también pública y gratuita. Hechos nuevos estos, que se suman a los Talleres de Arte y Cultura, Envión, Carnavales y Fiestas Populares en Plazas y Espacios Públicos en integración y participación con Clubes, instituciones, y organizaciones libres del pueblo que se desarrollan en nuestra comunidad.

Este año, volveremos a rendir cuentas ante el pueblo de Roque Pérez en las elecciones de octubre, por ello convoco a la dirigencia política, tal como lo hice en oportunidades anteriores a asociarse detrás de convicciones y no del odio, a discutir ideas y proyectos para nuestro pueblo. Lo que nosotros hemos hecho está a la vista, hemos dado un salto enorme en la calidad de vida de nuestra ciudadanía y se advierte en la mayoría de nuestra comunidad el orgullo de pertenecer y de ser parte de este amplio, solidario y generoso proyecto colectivo.

Solo voy a pedirle a la dirigencia política de la oposición, que no se haga eco de las difamaciones sobre mi gobierno o mi persona, no es por mí que tengo el cuero curtido de haber militado en patas toda una vida, sino para no desprestigiar a la política, cuidémosla, que es única herramienta que se tiene en democracia para cambiar y mejorar nuestra sociedad.

Al pueblo de Roque Pérez, le reitero mi agradecimiento eterno por la confianza de haberme puesto en éste lugar y aunque lo sabe sobradamente, les digo que tengo la alegría, la fuerza y el coraje intactos, para cumplir con ese sagrado mandato.

Dejo formalmente inaugurado el período de Sesiones Ordinarias”

