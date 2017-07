Gasparini junto al nuevo Superintendente de la Zona Interior Centro

El Intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini, recibió en su despacho al nuevo Superintendente de la Zona Interior Centro, Comisario mayor José León.

Además, se hicieron presentes la Jefa Comunal comisario Ana Laura Bucci, junto al comisario inspector Néstor Javier Oriozabala, Jefe de la Policía Departamental 25 de Mayo y el comisario inspector Sergio Bibini, 2do. Jefe de la Policía Departamental 25 de Mayo.

Gasparini manifestó. “primero agradecerle a la compañera de trabajo Ana (Bucci), al jefe de la departamental que nos conocemos y que hacemos un trabajo en conjunto y el visitante acá que hemos tenido una charla muy linda (refiriéndose al Crio. mayor José León) y convivir con las cosas cotidianas que tenemos todos los días y que tenemos el trabajo en conjunto que hacemos con la policía desde el primer momento en que empecé a gobernar. Yo ayer escuchaba que hablaban de los foros de seguridad y yo no necesito foros de seguridad, tengo un diálogo perfecto con ellos, el trabajo, teléfono prendido, trabajamos, innovamos, todos los días estamos dándole a la seguridad lo máximo y bueno, encontrarme con gente buena, respetuosa, amable, con ganas de trabajar, con voluntad y que nos estén visitando a mi me pone muy feliz porque se que vamos por buen camino”.

El Intendente luego manifestó. “me dolió mucho personalmente cuando Jorge (Villarruel) fue jubilado porque era un buen hombre que tenía para dar mucho más, una gran persona, un tipo honesto, con un legajo intachable y no me puedo olvidar de esas cosa que por cinco (5) años me acompañó y quedó Anita a la cual conozco y le pone pilas y trabajamos codo a codo y es importante que los jefes visiten y vean lo que su personal hace en Roque Pérez y como trabaja el intendente con su personal, acá hay un trabajo en conjunto, somos compañeros de trabajo, nos preocupamos todos los días por la seguridad y es muy bueno que nos visiten. Para mi la política es cosechar amistad, no tengo otra manera de hacer política que ir haciéndome conocer y conociendo porque la vida te depara estar en distintos lugares”.

Gasparini destacó que: “lo más importante de todo esto es tener un diálogo”.

También dijo que una policía que salvó una vida, será reconocida desde la Municipalidad e informó además que se están colocando 4 nuevas cámaras de seguridad con monitoreo en Carlos Beguerie.

Por su parte el nuevo Superintendente comisario mayor José León, expresó que hace una semana está conociendo Roque Pérez y que es muy diferente este distrito de lo que es el Gran Buenos Aires y que el trabajo que hace la municipalidad, la policía, la sociedad es muy diferente. También destacó la llegada de la comisario Bucci con los vecinos y que “es un excelente funcionario que es algo que hay que apoyar día a día”.-

Prensa Municipalidad de Roque Pérez.-



Me gusta: Me gusta Cargando...