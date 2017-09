GASPARINI PRESENTÓ DOS NUEVOS FUNCIONARIOS

El Intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini, en un breve acto llevado a cabo este jueves 28 de septiembre, en el hospital municipal Dr. Ramón Carrillo, en el cual asumió la doctora Ester Moralejo como Directora Médica del Hospital “Dr. Ramón Carrillo”.

Con la presencia de autoridades y funcionarios municipales, empleados, personal del hospital, público y medios de prensa, el jefe comunal brindó un breve discurso para darle la bienvenida a la nueva función de la doctora Moralejo, y manifestó: “Seguramente por su trayectoria Ester se lo merece, agradecerle enormemente el gesto que ha tenido con este intendente cada vez que la hemos necesitado para distintos lugares, siempre está predispuesta al trabajo y a la colaboración . Sé lo que significa para el hospital, la trayectoria que tiene dentro de este hospital y lo que la comunidad piensa de ella. Nosotros creemos que este era el momento para que Ester asuma la responsabilidad de ser la Directora Médica”.

También el Intendente expresó. “agradecerle a todos ustedes por el trabajo, el compromiso en este hospital. Las cosas más lindas que pasan es lo que la gente dice de este hospital afuera, que es uno de los mejores hospitales de la provincia, y eso no lo hace un intendente, lo hacen todos ustedes, el personal, así que espero que no solo le den la bienvenida a Ester, sino que la acompañen, que la ayuden. Ella viene a poner todo y aquí no cambia nada, porque, al contrario, siempre cuando hacemos los cambios es para mejorar y esta persona, viene a integrarse al equipo. Así que, Ester, simplemente con la sencillez que nos caracteriza´a nosotros dos cuando charlamos, te agradezco enormemente en nombre mio primero, personal y en nombre de la comunidad de Roque Pérez en hacer este esfuerzo de ponerte un poco al frente del hospital”. Y terminó diciendo: “sin mucho protocolo, sos la nueva Directora”.

Por su parte, la doctora Ester Moralejo, se dirigió a los presentes sumamente emocionada: “En principio agradecer a todos ustedes, a “Chinchu” (por Gasparini), que me ha puesto exclusivamente en algunos desafíos. No hubiera pensado ser concejal y mucho menos ocupar un cargo acá. Lo hago con mucho orgullo, pero más que nada con mucha responsabilidad, siento que es una enorme responsabilidad.

Este hospital todos saben el prestigio que tiene no solo en la localidad, sino en toda la zona y realmente el hospital funciona así, fuera de lo que es la estructura, todas las obras que se han hecho, esta sala donde estamos, las otras salas que se han recuperado, ediliciamente se viene haciendo una obra genial, pero tiene el prestigio en gran parte por todos ustedes, le hablo al personal, por todas las personas que trabajan. Sin el trabajo de ellos, ustedes saben que no tendría el prestigio que tiene, porque el paciente viene y se siente bien, se siente bien atendido, se siente acompañado y en gran parte ese prestigio se lo dan las personas que trabajan acá, así que lo que les voy a pedir es eso, seguir trabajando de esa forma”. En otro párrafo de su discurso la doctora manifestó: “me causa gracia cuando a veces viene un político de afueraa ver el hospital, lo ve, lo recorre y cuando sale dice, si ediliciamente está bien pero faltaría recurso humano, realmente no saben de lo que hablan, porque el recurso humano lo pueden ver ustedes cuando hay un accidente o emergencia, todo el mundo corre y todo el mundo está a la altura de la circunstancia. Así que ese prestigio se lo debemos a todos nosotros, a todos los que trabajamos acá”.

Terminó expresando. “cuenten conmigo, yo espero contar con ustedes”.

Posteriormente, el Intendente Gasparini, hizo la presentación del nuevo Director de Producción municipal, el Lic. Eduardo Mariani, quien es Licenciado en Relaciones Laborales, con posgrado en Gestión y Dirección de empresas, especialista en producción y trabajo, asesor del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires.

Gasparini lo presentó diciendo: “Eduardo es una persona que conozco mucho, lo vi transitar por los pasillos de todos los lugares, me gusta el empuje que tiene, me gustan las ganas y el conocimiento que tiene, la dedicación hacia la producción y hace mucho tiempo lo venía madurando. Simplemente tampoco hubo mucho apuro de mi parte porque si la Provincia (de Bs. As.) se dio el lujo de no tener por mucho tiempo Director de Producción, la provincia más productiva del país. Creo que ha llegado el momento de que tengamos nuestro Director de la Producción, ese director que quiero yo que vieja, que ande, que haga lo mismo que hace Juan (Por Cora) en el hospital, que haga gestiones, trabajar mucho, conseguir audiencias, ir a pedir, porque esto es lo que se necesita, ir a todos lados, porque Dios está en todos lados, pero atiende un rato en La Plata y un rato en Buenos Aires (CABA). Así que seguro que va a dar un buen resultado para toda la comunidad de Roque Pérez”.

Luego, el licenciado Mariani hizo uso de la palabra. “Primero agradecerle al intendente el riesgo que ha tomado en brindarme su confianza y convocarme. Decirles a todos que también para mi ha sido grata la sorpresa, para un roqueperense volver al pueblo y ponerse al servicio de estos temas, para lo cual uno ha vivido y ha trabajado, es un honor primero y una gran responsabilidad por supuesto, así que lo tomo como un desafío y una lucha por todos los problemas que hay y se debe escuchar a todos los sectores, trabajar duro, defender las producciones de Roque Pérez”.

Habló de los encadenamientos productivos existentes en el distrito, de la experiencia de productores locales de transformar grano en carne, etc., de que hay sectores que son competitivos. También se refirió a la situación del agua y de que se espera que con el dragado del Salado, llegue alguna solución.

Mariani expresó que: “estaremos defendiendo las industrias que ya tenemos” y habló de la expectativa del futuro frigorífico, de la aceitera, de los feedlots, etc. y de que hay muchos desafíos por delante y de que se conocen las ventajas que hay y las desventajas y que la propuesta es trabajar.-

Carlos Zampini – Prensa Municipalidad de Roque Pérez.-



