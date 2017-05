Gasparini presidió el 35º Aniversario del Hogar de Ancianos San Juan Bautista.

El Intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini, presidió los festejos por el 35º Aniversario del Hogar de Ancianos San Juan Bautista. Se hicieron presentes también, el Secretario General del municipio doctor José Luis Horna, la Secretaria de Coordinación y Gestión profesora Graciana Uruslepo, la Directora de Salud doctora Eleonora Testa, el Director Ejecutivo del hospital local Juan Bautista Cora, los concejales Ester Moralejo (FPV-PJ) y Aurelio Castellani (FR), la Comisaria Ana Laura Bucci y personal policial de la Estación de Policía Comunal y de la Comisaría de la Mujer y la Familia. También se hizo presente la ex presidenta de la ex cooperadora del hogar, la doctora Fabiana Crespi.

Fue descubierta una placa alusiva a los 35 años y el Padre Isidro Marchuetta bendijo la misma y realizó una invocación religiosa. Luego el mandatario comunal agradeció a todos, a la vez que instó a los residentes a no bajar los brazos y a seguir adelante.

Posteriormente llegó el turno de los regalos, entre ellos, se recibieron dos calefactores, un metegol, un Smart TV, un Home Theatre, 2 cuadros con fotografías, plantas y la torta de cumpleaños. Recibidos estos obsequios, hubo números artísticos, folclore, baile, tango, recitados y para culminar, se soplaron las velitas de la torta cantando todos el Feliz Cumpleaños.-

Prensa Municipalidad de Roque Pérez.-



Me gusta: Me gusta Cargando...