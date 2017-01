Gasparini recibío a la gobernadora Vidal en Roque Pérez

Gasparini recibío a la gobernadora Vidal.

El Intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini, recibió hoy a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, quien arribó en helicóptero a las 10:30 horas. Se dirigieron en una combi de la gobernación a la

sede del Programa ENVIÓN de Roque Pérez, en donde Gasparini y la Secretaria de Coordinación y Gestión profesora Graciana Uruslepo, le explicaron a la gobernadora las tareas que se realizan en el ENVIÓN, además de mostrarle un video con las actividades de equinoterapia.

Tanto Gasparini, como Vidal, junto a integrantes del Centro de Día, se pusieron a confeccionar antifaces de forma artesanal. Posteriormente, estuvieron con los chicos del ENVIÓN y la gobernadora ayudó a los chicos que estaban en la cocina para cortar frutillas.

Se le hizo entrega a Vidal de obsequios y de un diploma con el decreto en donde se la nombra “Huesped de Honor”.

Luego posaron para las fotografías y se atendió las requisitorias de la prensa, para concurrir nuevamente al predio de la cancha del Club Alumni de Roque Pérez, desde donde partió a las 11:20 horas rumbo a la ciudad de Cañuelas. Previamente la gobernadora accedió a sacarse fotografías con la gente que estaba afuera del club y con personal de hospital municipal doctor Ramón Carrillo y con personal de Bomberos Voluntarios de Roque Pérez.

Sobre la visita de Vidal, el Intendente Gasparini expresó que “fue muy positiva y me agradeció y quedamos en encontrarnos pronto en alguna reunión. Ella sabe que fui uno de los negociadores del tema del presupuesto me lo agradeció personalmente y le agradecí por lo que hizo por la avícola, por tratar de darnos una mano para que la avícola siga funcionandola. Hablamos de un montón de sueños para Roque Pérez que pronto nuevamente nos estará visitando en un tiempo más, para inaugurar obras”.

Gasparini también manifestó “la gobernadora me dijo, Chinchu, vos tenés las puertas abiertas de mi despacho, andá a visitarme las veces que quieras, lo que necesites, estoy pendiente, sé que trabajás muy bien en seguridad, me he enterado de todo, se que tenés un gran equipo de monitoreo que lo has puesto y te quiero agradecer porque se que sos uno de los intendentes que gasta la plata bien y eso es un orgullo muy grande”.–



Prensa Municipalidad de Roque Pérez.-

