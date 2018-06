Hablar con el “diario del lunes” siempre es fácil. Los bancamos en las buenas y en las malas!!!

Ahora, tras la derrota de la Selección Argentina de fútbol por 3 a 0 contra su par de Croacia, miles de voces se alzaron a criticar tanto al director técnico, como a los jugadores. Sobretodo, varios periodistas que están en Rusia. Claro está que ellos no pueden ser muy objetivos, ya que si nuestro seleccionada clasifica, ellos siguen allá en Rusia, viviendo bastante mejor que muchos de nosotros y cobrando además de su sueldos, muy buenos viáticos. Entonces el enojo de ellos quizá sea mayor al enojo de muchos de nosotros.

Debemos aclarar que esto es “fútbol” y que los partidos hay que jugarlos, hoy en día todos los equipos están muy parejos. Prueba de ello es que México le haya ganado al Campeón de 2014, Alemania y que Japón le haya ganado a Colombia.

Todos son técnicos, todos son jugadores, todos saben de tácticas y estrategias. Pero claro, desde afuera es fácil.

Los cuerpos técnicos de los planteles deben tener un trabajo de años, aquí es común que se despida a un DT que pierda 2 partidos seguidos, entonces ¿qué tipo de trabajo a futuro se puede planificar?.

Dejemos de ser tan exitistas, pensemos que podemos perder, que no somos los mejores del mundo y que hoy en día este deporte se ha emparejado. Ya no hay monstruos imbatibles y este mundial lo está demostrando día tras día.

Dejemos de hacer leña del árbol caído y de castigar tanto a jugadores que han demostrado por qué están allí. Banquemos a nuestros amores en la buenas, pero también en las malas, porque HINCHA se es también cuando las cosas no salen como todos querían.

De todos modos, esto solo es fútbol y la vida es algo más que ganar o quedar afuera de un mundial, pero desde algún lado alguien debe decir que aflojen un poco con los castigos y las críticas.-



Me gusta: Me gusta Cargando...