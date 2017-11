Hace 17 años se hundió el submarino ruso Kursk con 118 tripulantes a bordo. ¿Qué pasará con el submarino argentino?

Al igual que el submarino argentino, hace más de 17 años, se hundió el submarino ruso Kursk en el mar de Barents, al norte de Rusia. Esta tragedia provocó la muerte de la totalidad de sus tripulantes.

El hundimiento de Kursk con 118 tripulantes a bordo, que ocurrió el 12 de agosto de 2000, ha sido la peor catástrofe naval en la historia de Rusia postsoviética. La operación de rescate internacional fracasó y no se pudo salvar a ninguno de los marineros. “Eso pasó hace 17 años”, recuerda Lidia Panárina, madre de un marinero fallecido. “Pero para nosotros es como si fuera ayer. Muero cuando pienso en el dolor que él sufrió. Haría todo lo posible, daría mi vida para quitarle su dolor, todo por mi niño”. El hijo de Lidia, Andrei, servía de teniente en el submarino y en aquel entonces tenía sólo 24 años. Su madre y hermanos siempre visitan su tumba y su recuerdo es lo único que les quedó. La investigación demostró que la tragedia ocurrió después de una explosión en el sector de torpedos. La mayoría de los marineros falleció enseguida, pero 23 tripulantes lograron refugiarse en un compartimiento ileso y lucharon por su vida esperando el rescate. Pero cuando los buceadores lograron entrar en el submarino, ya era demasiado tarde. Según algunos expertos, los marineros que lograron sobrevivir a la explosión, fallecieron intoxicados por el óxido carbónico 8 horas después. Otros afirman, que hubiera sido posible salvarles si la operación de rescate hubiese empezado inmediatamente después del accidente. El mando militar ruso ha sacado serias conclusiones de la tragedia, afirma el ex comandante de la Armada Norteña, Vyacheslav Popov. La armada asignó un considerable dinero para comprar el equipamiento de salvamento desde el extranjero y elaborarlo en Rusia. Había diferentes versiones de lo que realmente pasó allí en el fondo del mar, y cuál fue la verdadera causa de la tragedia. Algunos continúan creyendo que el submarino se chocó con un homólogo estadounidense que permanecía en las mismas aguas, o que se topó con una mina de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Pero sean cuales fueran las causas, las vidas no van a volver y la tragedia no se debe olvidar. M1.-

Hoy parece que esta historia se revive con el submarino argentino.-

