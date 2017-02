Hallan a un hombre sin vida arriba de una fumigadora

Policía de Roque Pérez nos informó lo siguiente: En la tarde de ayerEn la tarde de ayer, aproximadamente a las 20:00 hs. se tomo conocimiento que en el Camino real a Begueri se encontraba una persona sin vida.- El personal que concurrió al lugar pudo establecer que por causa que se investigan un vecino de esta ciudad SERGIO VILLA de 48 años se encontraba sin vida siendo hallado arriba de la máquina fumigadora que conducía.- Todo indica que se trataría de una muerte natural ya que no se evidenciaron signos de violencia no obstante como se acostumbra ante éste tipo de situaciones se sustancian actuaciones por la carátula de “AVERIGUACION DE CAUSALES DE MUERTE” con intervención de la Ayudantía de Fiscal local y de la UFI Nro. 1 del Departamento Judicial La Plata con asiento en Saladillo a cargo de la Dra. Patricia Hortel.- , aproximadamente a las 20:00 hs. se tomó conocimiento que en el Camino real a Carlos Beguerie se encontraba una persona sin vida.- El personal policial que concurrió al lugar pudo establecer que por causas que se investigan, un vecino de esta ciudad, SERGIO VILLA de 48 años, se encontraba sin vida, siendo hallado arriba de la máquina fumigadora que conducía.

Todo indica que se trataría de una muerte natural ya que no se evidenciaron signos de violencia, no obstante como se acostumbra ante éste tipo de situaciones, se sustancian actuaciones por la carátula de “AVERIGUACION DE CAUSALES DE MUERTE” con intervención de la Ayudantía de Fiscal local y de la UFI Nro. 1 del Departamento Judicial La Plata con asiento en Saladillo a cargo de la Dra. Patricia Hortel.-

