Hurtos y robos en Roque Pérez

Primero fue el robo de un Gancia y un queso crema de la heladera en una casa del Barrio 16 Viviendas, al que los ladrones entraron tras levantar una persiana y correr una ventana. Se le suman a este robo, algunos otros orobos o hurtos que se califican como “menores”, pero que igual, ponen de manifiesto que hay delincuentes sueltos en esta zona también y pese a la seguridad brindada por el municipio y policía con sus cámaras y personal.

Esta semana entraron a la casa del concejal (FPV-PJ) Raúl Banegas, trepando por una reja exterior, donde robaron algunas pertenencias. También ingresaron a la casa de la docente Fernanda Zaniratto y se llevaron varios objetos y a la casa de Pablo García, en donde se llevaron $500, una chequera, una pistola 9 milímetros y demás objetos.

En todos los casos, los ladrones solo llevaron lo que alcanzaron a ver cerca y no se llevaron ni computadoras, ni televisores, solo el dinero que vieron y algunas cosas de valor y un arma. (el arma luego fue dejada en otro lugar, ver en notas anteriores).

Repudiamos estos hechos y pedimos que empecemos todos a tratar de evitar este tipo de hechos.

Sabemos perfectamente que nadie debe robar, ni hurtar a otros, pero en estos casos, se les ha facilitado el “trabajo” a estos delincuentes al no haber en los domicilios buenos sistemas de seguridad, o por haber dejado ventanas abiertas o de fácil acceso. Creemos que hoy en día en cualquier casa del mundo, debe haber al menos un sistema de seguridad, podría ser cámaras, alarmas o rejas en cada una de las aberturas y por supuesto, dejar cerrado todo al salir. No entendemos por qué la misma gente que no tiene ni alarma, ni rejas en sus casas, si tiene alarma y cierra bien el auto.

Es como el caso de las bicicletas o motos, por favor, no cuesta nada ponerles una cadena o una traba y de esa manera podremos dificultarles un poco el “trabajo” a los ladrones.-



