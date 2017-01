IMPERDIBLE!!! FERIA AMERICANA ESTE DOMINGO 22 EN ROQUE PÉREZ A PRECIOS DE LOCOS. LLEVÁ EL MATE QUE HABRÁ TORTAS

Este domingo 22 de enero a las 18:30 horas en el Galpón de la Música, se llevará a cabo una Gran Feria Americana, no te la podés perder.

Vení a pasar un domingo diferente en Roque Pérez, habrá venta ropa calzado, etc., los precios son más que accesibles.

Tráete el mate que va a haber tortas riquísimas y rebaratas. No faltes!!!

DOMINGO 22 DE ENERO DESDE LAS 18:30 HORAS.-

