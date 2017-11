Importante jornada sobre adicciones en la que Gasparini manifestó su preocupación ante algunas ausencias

El Intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini, se hizo presente este jueves 23 de noviembre desde las 9 horas en el Salón de Usos Múltiples del NAC, en donde especialistas del SEDRONAR, llevaron a cabo una importante jornada sobre las adicciones. Estuvieron además, la secretaria de coordinación y gestión municipal profesora Graciana Uruslepo, la directora médica del hospital doctor Ramón Carrillo, doctora Ester Moralejo; la directora de salud municipal doctora Eleonora Testa, el director ejecutivo del nosocomio local Juan Bautista Cora y los asistentes a la jornada.

El Intendente Gasparini al inicio de esta jornada expresó: “En principio agradecer la presencia del SEDRONAR, ustedes saben que el tema drogas en su tema que en general se calienta en las campañas políticas y después que pasan las campañas políticas quedamos nosotros, trabajando y haciendo lo que hacemos siempre, ocupándonos de verdad de las cosas. No solo me hubiera gustado que estuvieran los clubes, que es tan importante, que estuvieran las asistentes sociales de las escuelas” y además habló del trabajo en equipo y en red que se hace desde el municipio y dijo que: “el pueblo son las instituciones, nuestra municipalidad trabaja todos los días con las instituciones, no solamente entregando un subsidio, sino el equipo completo de salud, de educación, de cultura, deporte, Roque Pérez tiene 50 talleres y carreras universitarias que no tenía y estamos próximos a firmar un convenio con la Universidad de Morón por más carreras”. “Hemos hecho mucho para incluir a la gente, para incluir a los pibes y principalmente a aquellos que son más vulnerables, porque aquel que tiene una contención siempre tiene una salida más”.

Gasparini dijo que: “la solución no es meter los chicos presos, la solución es darle una oportunidad, primero que no entren (en la droga), con esto que digo de la educación, la cultura el deporte. Pero cuando vienen las elecciones llegan las miserias de siempre, la política barata de siempre buscar el tema droga, hoy todos los que realmente hablaron, no está ninguno y deberían haber estado y lo digo un poco enojado porque el esfuerzo de ustedes (por las especialistas del SEDRONAR) vale la pena de tener una sala llena”.

Terminadas las palabras del Intendente, dio inicio la jornada con la participación de todos los presentes.-

