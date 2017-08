Importante reunión con gerencia de PAMI

El Intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini, a través de la directora de salud doctora Eleonora Testa y por medio de Juan Bautista Cora, director ejecutivo del hospital doctor Ramón Carrillo, mantuvieron una importantísima reunión en PAMI central, con la gerencia de prestaciones. Esta reunión fue de sumo interés eimportancia a los efectos de resolver con carácter urgente las demoras de los pacientes, no sólo por la problemática de las ambulancias, la cual la licitación la ganó una empresa que no estaría cumpliendo con el servicio, ni en nuestro ciudsd, ni en otras localidades, sino los centros de salud de mayor complejidad para las derivaciones urgentes, ya que ésto no se cumple porque no hay centro de salud de mayor complejidad con disponibilidad de camas o que tengan convenio con el PAMI.

La empresa de ambulancias ganadora de la licitación para las derivaciones de corta y larga distancia, no responde con los mencionados traslados y los traslados programados tardan entre 36 y 48 horas en brindar una solución. Por otra parte los traslados de urgencia, hay que solicitarlos con 12 horas como mínimo de anticipación, pero ante un paciente con unq ACV o un infarto, etcétera, no se puede pedir 12 horas antes, esos casos hay que resolverlos “ya”.

También se dialogó acerca de la cantidad de horas que los pacientes están en sala de cuidados especiales del hospital local, sin tener respuestas para obtener una cama o una derivación pronta, para agilizar esos traslados y que sean inmediatos. Además, se entregaron resoluciones del Honorable Concejo Deliberante y además se habló acerca de la millonaria deuda que mantiene PAMI con el nosocomio local. También se llevaron los planos de las obras del hospital y el hogar de ancianos, que quedaron paralizadas por la falta de cobros y recursos de la obra social.

Cabe destacar que es una reunión de mucha importancia y se espera que pronto se tenga una solución a estas problemáticas planteadas tanto por Gasparini, como la doctora Testa y Juan Cora.-

