Importantes charlas de prevención por el Día Internacional de la Mujer en Roque Pérez

El Intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini, a través de la Dirección de Salud a cargo de la doctora Eleonora Testa, y dentro del marco de las actividades que se desarrollaron debido al Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), llevó a cabo dos interesantes charlas sobre prevención, las mismas se refirieron a la prevención del HPV (Virus de Papiloma Humano) y a la prevención del Cáncer de Mamas.

Con la presencia del Intendente Gasparini y tras la presentación de la doctora Testa, brindó la primera charla la doctora Ester Moralejo, quien hablo sobre la prevención del cáncer de cuello de útero, donde informó acerca de la importancia de realizarse análisis como el PAP,

diagnosticar y tratar las posibles lesiones y para impedir que progresen y también se habló de las vacunas que impiden la infección viral de algunos tipos de HPV.

¿Qué es el cáncer de cuello de útero?

Es un tipo de cáncer causado por algunos tipos de VPH (Virus de Papiloma Humano), un virus muy común que se transmite generalmente a través de las relaciones sexuales. Lo contraen tanto mujeres como varones.

En la mayoría de los casos, el virus desaparece solo sin afectar la salud de la persona. Pero en las mujeres, si la infección persiste, puede producir lesiones en su cuello uterino que con los años pueden convertirse en cáncer. Ya que pueden pasar hasta 10 años antes de que las lesiones precancerosas se conviertan en cáncer, con los controles adecuados éste se puede prevenir.

¿Cuáles son sus síntomas?

Las lesiones precancerosas y el cáncer en sus estadios tempranos generalmente no producen síntomas.

¿Cómo se puede prevenir?

Actualmente, existen dos herramientas para la prevención de este tipo de cáncer disponibles de manera gratuita en los centros de salud y hospitales públicos del país:

• El Papanicolaou (PAP) para las mujeres entre los 35 y 64 años.

• La vacuna contra el VPH para todas las niñas de 11 años. Son dos dosis y es para todas las niñas nacidas a partir del año 2000.

PAP: El PAP es un examen que permite detectar células anormales o lesiones en el cuello del útero de útero. Es una prueba sencilla que no produce dolor y dura sólo unos minutos. Se ha comprobado que puede reducir en un 80% la incidencia y mortalidad por esta enfermedad.

¿Quiénes deben hacerse el PAP?

Se recomienda que especialmente todas las mujeres entre 35 y 64 años se realicen un PAP. Asimismo las mujeres mayores de 64 años que nunca se hayan hecho un PAP también deben hacerlo.

¿Cada cuánto tiempo debe realizarse el PAP?

Si durante dos años seguidos el PAP dio negativo, es decir que no se detectaron lesiones en el cuello del útero, se recomienda hacer un PAP cada tres años.

¿Las mujeres que ya ingresaron en la menopausia deben hacerse el PAP?

Si. El riesgo de desarrollar cáncer de cuello de útero aumenta con la edad. De hecho, la mayor incidencia y mortalidad por esta causa se encuentra en las mujeres mayores de 50 años. Por lo tanto, es muy importante que las mujeres después de la menopausia se hagan un PAP.

¿Dónde se realizan los PAP? Este estudio se realiza de forma gratuita en los centros de salud y hospitales de todo el país.

LA VACUNA CONTRA EL VPH:

En 2011, Argentina incorporó esta vacuna al Calendario Nacional de Vacunación (descargar Calendario de Vacunación 2012) de manera gratuita y obligatoria para todas las niñas de 11 años, nacidas a partir del año 2000. Esta vacuna ayuda a prevenir el cáncer de cuello de útero. Está disponible en los hospitales y vacunatorios públicos de todo el país, y son necesarias 2 dosis para que sea efectiva.

Posteriormente la doctora María Inés Furiasse, disertó acerca del Cáncer de Mamas y su prevención. Habló del autoexámen mamario y sus cinco pasos y se apoyó en videos y una presentación power point para su charla, que fue también muy didáctica.

¿Qué es el cáncer de mama?

Es una enfermedad causada por la multiplicación anormal de las células de la mama que forman un tumor maligno. Ello puede producirse como consecuencia de diferentes factores de riesgo y de estilos de vida, así como también de una carga genética que predispone a la mujer a enfermar o no.

Algunos factores de riesgo son: los antecedentes familiares de esta enfermedad, ser mayor de 50 años, un estilo de vida sedentario, el alto consumo de grasas, el exceso de peso y el consumo excesivo de alcohol. Menos del 5% de todos los cánceres de mama están relacionados con factores genéticos que son muy determinantes.

¿Se puede prevenir?

Si bien el cáncer de mama es una enfermedad difícil de prevenir, es posible tomar medidas que disminuyan los factores de riesgo y la probabilidad de aparición de la enfermedad.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.-

