INFORMACIÓN DEL PROGRAMA INCLUIR SALUD

La Municipalidad de Roque Pérez, a través de la Dirección de Salud, a cargo de la doctora Eleonora Testa, informa que todas aquellas personas titulares de pensiones no contributivas que cuentan con el beneficio del Programa Incluir Salud (EX PROFE) del Ministerio de Salud de la Nación, podrán acercarse a la oficina de la Dirección de Salud para recibir información sobre el mismo. Aquellos que aún no se han afiliado podrán hacerlo acercando el último recibo de cobro y fotocopia del documento nacional de identidad.

Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 11 horas.

¿Qué es el Programa Incluir Salud?

Incluir Salud es un Programa de naturaleza federal, que tiene por misión brindar cobertura médico integral a los afiliados residentes en todo el territorio nacional. Con el fin de cumplir dicho objetivo, el Ministerio de Salud de La Nación, encomienda a cada una de las provincias la atención médica integral de los afiliados al Programa, a través de la celebración de convenios prestacionales. De ese modo, asegura el cumplimiento de las políticas de promoción, prevención y recuperación de la salud y el ejercicio del derecho de los afiliados a gozar de las prestaciones médicas conforme lo establecido en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y otras leyes nacionales.

Incluir Salud NO es una obra social, sino un programa de prestaciones médicas con una cobertura explícita definida.

¿Quiénes son los destinatarios de sus servicios?

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete (7) o más hijos; Graciables y Leyes Especiales, otorgadas y a otorgarse con la intervención dela Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, siempre que hayan solicitado su afiliación al Programa y sólo a partir del ALTA en el padrón “Incluir Salud”.

También pueden acceder los siguientes miembros del Grupo Familiar:

– Cónyuge/Conviviente

– Hijos menores de 18 años

– Menores bajo guarda o tutela

– Hijos mayores de 18 años que acrediten una incapacidad igual o superior al 76%.-

