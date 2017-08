INFORME ESPECIAL: EL AGUA MINERAL “TRUCHA” QUE SE VENDIÓ EN LA TRAGEGIA DE TIME WARP, EN ROQUE PÉREZ

Antes de hacer esta nota, pensamos ¿la hacemos?, ¿se enojará alguien?, ¿cómo la tomarán?. Y, ¿saben qué?, no nos importa. No es posible que uno piense en lo que podría pasar cuando se informa algo que no será del agrado de algunos. Pero “esos algunos” no piensan en nadie a la hora de hacer cosas al margen de la ley. Así que, aquí está la nota completa y quienes deseen pruebas, no tenemos ningún problema en dárselas, porque TODO lo que está aquí, está chequeado, está totalmente comprobado.

Cinco jóvenes murieron el 16 de abril de 2016 tras asistir a una fiesta electrónica conocida como Time Warp, realizada en el complejo Costa Salguero de esta Capital Federal. Según informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, las personas fallecidas tenían entre 21 y 30 años y habrían ingerido algún tipo de sustancia,

Además de la droga que se vendía allí, los propios organizadores de esa fiesta, vendían botellas de agua “Block”, que era supuestamente agua mineralizada, pero que, se supo luego, no existía dicha agua y solo era agua común embotellada para su venta.

EN ROQUE PÉREZ VENDEN ESAS MISMAS BOTELLAS CON SUPUESTA AGUA MINERAL. INVESTIGAMOS TODO.

Un adolescente mostró a este medio (rpereznetonline.com.ar) la misma botella de agua mineral marca “Block” que se vendió en la tragedia de Time Warp en Costa Salguero. La fotografía de esa botella, la sacamos nosotros mismos. Este adolescente compró el agua en una de las barras de un boliche bailable de Roque Pérez y dos adolescentes más nos confirmaron que se comercializa esa botella en ese mismo sitio. Estuvimos llevando a cabo varias investigaciones y nos sorprendimos con sus resultados.

“Block” existe, pero no es agua mineralizada, sino que es el nombre de la segunda marca de Speed. Ambas son bebidas energizantes, lo que las diferencia es su valor y posicionamiento en el mercado. Existen varias competencias, pero en este caso, las dos son producidas en el mismo lugar.

Pero lo más llamativo es que no figura en ningún sitio mayor información al respecto.

Tras la tragedia de Costa Salguero, desde el Diario La Nación se intentó comunicar con la empresa para conocer su versión sobre el agua trucha, pero no contestaron las llamadas. Energy Group es la firma que produce el energizante Speed y que tiene al abogado Víctor Stinfale como CEO. Según reveló LA NACION, la empresa es dirigida por Andrea Carina Fasano, ex pareja de Stinfale y socia del organizador de la Time Warp, Adrián Leonardo Conci.

Según pudo saber LA NACION, el agua “Block” presentó varias irregularidades administrativas desde que llegó al mercado. Block no figura en los registros de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), ni en el Instituto Nacional de Alimentos (INAL).

Según consta en el expediente del Ministerio de Salud provincial, al que accedió LA NACION, en noviembre de 2016 la empresa inició el trámite para registrar el agua, que según declaró la empresa es un agua elaborada por Energy Group SRL, sin que intervengan terceros.

Un mes después, cuando se le asignó un número de expediente, quedó habilitada para vender el producto. Pero cuando los inspectores del Instituto Biológico analizaron el expediente encontraron dos inconsistencias: la primera, un problema en un rótulo. La dirección que la empresa declaraba sobre el lugar en el que se producía el agua no coincidía con la que la municipalidad informaba. Otra observación que recibió el caso fue que la directora técnica de Energy Group todavía no había hecho el registro de la marca con la que iba a circular el producto: Block.

RPEREZNETONLINE.COM.AR investigó que hay anomalías la etiqueta del agua que se vende en Roque Pérez, ya que en el interior de la etiqueta figura lo siguiente: “Elaborado y envasado por ENERGY GROUP SRL, Matheu 2975- San Justo- La Matanza, provincia de Buenos Aires”.

Pero si “googleamos” ENERGY GROUP, la dirección que figura en todos los links y páginas, es una dirección ubicada en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, la cual queda bastante alejada de San Justo.

O sea, hay varias irregularidades respecto a esta marca y sobretodo, al líquido que tiene adentro, que suponemos (como suponen todos), que no se trata de “agua mineralizada artificialmente” como se expresa en su etiqueta y aunque sea así, la dirección que figura en sus datos, no es la correcta.

Le pedimos a quienes concurren a sitios en donde se comercializa esa marca, que no la compren hasta tanto la autoridades (a las cuales ya les hemos dado esta información), comprueben qué está pasando con “Block”.

Nosotros solo informamos, previo chequeo y ustedes mismos podrán googlear la marca y comprobar que no se trata de agua mineralizada, sino de la segunda marca de un energizante (ver fotos).-



Me gusta: Me gusta Cargando...