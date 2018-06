INSÓLITO: TAPAN EL MURAL DE SANTIAGO MALDONADO Y EL DE LOS CHICOS ASESINADOS EN LA NOCHE DE LOS LÁPICES PARA HACER OTRO EN HOMENAJE A LOS 44 MARINOS DEL ARA SAN JUAN

En el playón Homero Fernández de Roque Pérez, había un mural con los rostros de los adolescentes asesinados en lo que se conoce como La Noche de los Lápices, en donde Se conoce como la Noche de los Lápices, en la cual ocurrió una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria, en la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores, en la ciudad de La Plata.

Este suceso fue uno de los más conocidos entre los actos de represión cometidos por la última dictadura militar argentina (1976-1983), ya que los desaparecidos eran estudiantes, en su mayoría adolescentes menores de 18 años, que fueron torturados antes de ser asesinados.

En ROQUE PÉREZ los rostros de esos estudiantes, estaban pintados en su homenaje en el playón Homero Fernández, al igual que el mural a Santiago Maldonado, cuyo cuerpo apareció sin vida y se estima que miembros de Gendarmería podrían ser los culpables de su muerte.

El mural a Maldonado, fue pintado durante la tarde del sábado 2 de septiembre de 2017, donde además se llevó a cabo una mateada y se escuchó la palabra uno de los hermanos de Santiago Maldonado que le agradecía a la gente de Roque Pérez ese acto artístico. Recordamos que aquí en esta ciudad, Maldonado tiene amigos muy cercanos. Ese mural fue pintado por el artista plástico de Roque Pérez Nicolás Sampallo.

AHORA LOS TAPARON Y PINTARON OTRO MURAL ARRIBA:

El mismo paredón ahora fue tapado con pintura blanca y otros artistas plásticos de esta ciudad, pintaron un mural en homenaje a los 44 marinos del ARA San Juan, que aún no aparecen.

Y estalló la polémica. Primero porque existen otros paredones para pintar murales y no se explica por qué taparon los dos murales anteriores, como si fuera una burla a los asesinatos de esos chicos, o como si sus vidas valieran menos que las de los 44 marinos.

Este medio intentó saber si Nicolás Sampallo estaba al tanto de esto y se nos informó que si bien lo habían convocado para participar en la pintura del nuevo mural, no le habían avisado que taparían su mural y el de los chicos de La Noche de los Lápices.

Pero dejando de lado el lamento o la bronca del artista plástico Sampallo, aquí lo que muchos no entienden es la supuesta falta de respeto hacia quienes estaban plasmados en esos murales. Incluso dicen que hasta en el mismísmo playón hay más paredones y paredes para pintar murales.

¿Qué sucederá ahora con ese nuevo mural?, ¿quién tiene la razón?.-



Me gusta: Me gusta Cargando...