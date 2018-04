Intervinieron el RPA en Roque Pérez, quedaron personas sin empleo

El Registro de la Propiedad Automotor de Roque Pérez fue intervenido por el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Al parecer la causa es que el hasta ahora titular del mismo, el doctor Messina, habria dado mal un exámen para la continuidad en el cargo. Pero de acuerdo a las informaciones suministradas a este medio, el RPA estaría cerrado por entre 30 y 60 días.

Lo que no se entiende es por qué al parecer echaron a todos los empleados. Muchos no comprenden por qué no se puso a un interventor y se siguió trabajando en otro edificio.

Supuestamente a los empleados los van a indemnizar y les dijeron que lleven sus currículums por las dudas.

Hay muchos que creen que esto trae inmersa una cuestión política.-



