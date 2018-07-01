DOMINGO 1 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
LUNES 2 SCHIAVI MITRE 1257.
MARTES 3 SALINAS PTE PERON 406.
MIERCOLES 4 MANGAS BERRO 250.
JUEVES 5 SCHIAVI MITRE 1257.
VIERNES 6 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
SABADO 7 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
DOMINGO 8 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
LUNES 9 SALINAS PTE PERON 406.
MARTES 10 MANGAS BERRO 250.
MIERCOLES 11 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
JUEVES 12 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
VIERNES 13 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
SABADO 14 SCHIAVI MITRE 1257.
DOMINGO 15 SCHIAVI MITRE 1257.
LUNES 16 MANGAS BERRO 250.
MARTES 17 LARA TARIGO 1136.
MIERCOLES 18 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
JUEVES 19 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
VIERNES 20 LARA TARIGO 1136.
SABADO 21 SALINAS PTE PERON 406.
DOMINGO 22 SALINAS PTE PERON 406.
LUNES 23 LARA TARIGO 1136.
MARTES 24 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
MIERCOLES 25 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
JUEVES 26 SCHIAVI MITRE 1257.
VIERNES 27 SALINAS PTE PERON 406.
SABADO 28 MANGAS BERRO 250.
DOMINGO 29 MANGAS BERRO 250.
LUNES 30 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
MARTES 31 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.-
JULIO 2018 – FARMACIAS DE TURNO EN ROQUE PÉREZ
DOMINGO 1 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.